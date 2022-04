Beppe Tisci a Casa Minutella

“Una vela senza esclusi”,è il progetto della sezione palermitana della Lega navale italiana. Dal primo al 3 di aprile, la vela a Palermo è uno sport per tutti. E’ un evento sportivo che consente di partecipare anche i ragazzi disabili alle regate. A Casa Minutella, Beppe Tisci (presidente della Lega navale a Palermo) ha raccontato la storia di questo progetto di inclusione e integrazione, giunto alla sua ottava edizione.

Una Vela senza esclusi, siamo all’ottava edizione

E’ un progetto che viene da lontano, ed è il racconto di un progetto concreto di inclusione sociale. “Da anni ci occupiamo di sport e di vela, di integrazione e di inclusione -spiega Tisci – e prima utilizzavamo delle barche costruite a Palermo, anche con il contributo dei ragazzi del Carcere minorile Malaspina. Grazie a una serie di progetti siamo riusciti ad armare ben sette imbarcazioni della classe Azzurra 600. Dal 2017, invece, abbiamo adottato delle imbarcazioni classe Hansa 303, sono delle barche particolarmente adatte alle attività paralimpiche“.

“Grazie all’utilizzo di queste imbarcazioni – ce ne sono cinquemila in tutto il mondo – siamo riusciti a entrare in un circuito internazionale. Infatti, l’anno scorso, abbiamo organizzato, proprio qui a Palermo, il campionato paralimpico ad ottobre. E’ stato un grande successo: hanno partecipato più di 185 team, un numero maggiore di quello ottenuto dalle Paralimpiadi. I mondiali sono stati organizzati insieme alla regione ed al comune di Palermo”.

Tisci “Palermo è in prima linea nello sport per inclusione ed integrazione”

Adesso è il momento di questi tre giorni di regate. “Sono arrivati da tutta Italia”, racconta Giuseppe Tisci, che sottolinea l’importanza della kermesse “Una Vela senza esclusi”. “È un evento che dimostra che Palermo è in prima linea dell’utilizzo dello sport per l’inclusione ed integrazione – sottolinea Tisci – in dispetto alla scarsità di risorse disponibili sul territorio la Lni è sempre in prima linea per la diffusione dei valori dello sport supportata dai propri soci volontari. Saranno invitate le associazioni locali al fine di mostrare i velisti campioni che hanno superato i propri limiti e che sono da esempio per gli altri che pensano che… ‘Non si può fare’”.

l programma

Le regate saranno disputate nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e alla fine verrà decretato il vincitore di Una Vela senza Esclusi. Saranno anche assegnati i premi Trofeo Panathlon Gabriella Caldarella e Trofeo Lni Pietro Caricato. Il sabato sera è stata organizzata una cena con raccolta fondi per le fa moglie dell’Ucraina arrivate in città bisognose praticamente di tutto. La Lni di Palermo si impegna ad impegnare i fondi raccolti per progetti specifici come acquisto di Pc per le lezioni in line dei bimbi, acquisto vestiti, libri mentre ha già dato disponibilità a far fare sport della vela ai ragazzi in maniera assolutamente gratuita per concedere momenti di serenità con i nuovi amici italiani.