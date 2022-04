Si è chiusa l’ottava edizione

Vincenzo Gulino del Circolo Velico Crotone e la coppia Ferroni-Verna della Lega Navale Chiavari sono stati i protagonisti dell’ottava edizione di Una Vela senza esclusi che si è conclusa oggi nel Golfo di Palermo.

La kermesse organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Palermo ha visto la classe paralimpica Hansa 303 regatare nel capoluogo siciliano. E dopo due giornate fortemente condizionate dal forte vento e dalle condizioni meteo-marine difficili (ieri gli atleti non sono scesi in acqua), la kermesse si è decisa con due regate che si sono disputate nella mattinata.

Gulino recupera e vince

Vincenzo Gulino ha vinto tra i singoli grazie a due vittorie nelle regate odierne. L’alfiere del Circolo Velico Crotone ha totalizzato tre punti potendo scartare il quinto posto della seconda prova del venerdì.

Al secondo posto Carmelo Forastieri, protagonista nelle prime due prove, della Lega Navale Italiana sezione Palermo che ha totalizzato 6 punti dopo aver ottenuto un secondo posto, un primo e due terzi.

In terza posizione Giuseppe Di Salvo, sempre della Lega Navale Italiana Palermo con 33 punti.

Ferroni-Verna primeggia nel doppio

La coppia della Lega Navale Chiavari formata da Ferroni e Verna ha vinto la combattuta competizione tra i doppi. Per loro 11 punti totali dopo 4 prove complessive. Un successo arrivato sul filo del rasoio sulla coppia di casa Capone-Gippetto, secondi con 12 punti e Privitera-Bruno (Vela Club Cefalù) che hanno una lunghezza in più.

Tisci, “Bilancio positivo”

Il presidente della Lega Navale Italiana di Palermo traccia un bilancio positivo per la kermesse giunta al decimo anno di vita ed alla ottava edizione che per l’occasione era valida anche per il campionato interzonale Sicilia-Calabria della classe Hansa 303. La manifestazione ha riportato le barche dell’Hansa 303 nuovamente nel capoluogo siciliano dopo i mondiali dell’ottobre 2021. Anche un sospiro di sollievo per aver potuto disputare complessivamente 4 prove che hanno impreziosito il lato agonistico di Una Vela senza esclusi 2022.

“Manifestazione riuscitissima – sottolinea Tisci – con quattro prove che hanno previsto anche uno scarto. I ragazzi sono stati assolutamente all’altezza della situazione nonostante il tempo non clemente. Prevediamo di farne tante altre e sicuramente è ormai diventata una classica dell’attività paralimpica siciliana ma anche nazionale in considerazione dell’alto numero di atleti di altre regioni provenienti a Palermo. Siamo pronti ad accogliere gli atleti e siamo consapevoli che non abbiamo limiti sul piano dell’organizzazione. Una Vela senza esclusi può soltanto continuare a crescere in futuro grazie anche ai tanti sponsor che ci seguono”.

Una Vela senza esclusi a Palazzo Reale

Non solo sport all’ottava edizione di Una Vela senza esclusi. Gli equipaggi provenienti da tutta Italia che prendono parte alla kermesse velica hanno visitato, ospiti dalla Fondazione Federico II, Palazzo Reale nel centro storico del capoluogo siciliano.

L’iniziativa odierna è nata per caso a Casa Minutella da un’idea di Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione, e da Beppe Tisci, presidente della Lega Navale Sezione di Palermo che organizza da 10 anni Una Vela senza esclusi.

Nella mattinata di ieri un folta rappresentanza di atleti della classe velica paralimpica Hansa 303 ha vissuto qualche ora all’insegna della cultura e della storia in piena simbiosi con le attitudini di Palermo. Gli atleti hanno così visitato le bellezze di Palazzo Reale, dalla Cappella Palatina, passando per gli appartamenti ed i luoghi dove è protagonista la politica regionale fino a giungere alla mostra di Steve McCurry.

Una partnership nata quasi per caso nata a Casa Minutella ed è fantastico cogliere al volo questa occasione e permettere ai team italiani di visitare questo palazzo monumentale. Magari ci fossero persone così sensibili come è stato in questa occasione.

“Un bel percorso totalmente accessibile”

Beppe Tisci ha poi commentato la mattinata trascorsa a Palazzo Reale. “Abbiamo fatto un bel percorso totalmente accessibile. Lo consiglio a tutti i ragazzi in carrozzina ma anche ai momentaneamente disabili. Hanno la possibilità qui di venire a visitare il palazzo, quasi tutte le stanze. Il personale è eccellente con un’accoglienza tipica della Sicilia. Palazzo Reale davvero un gran bel monumento”.

Una Vela senza esclusi è organizzato dalla Lega Navale Italiana, per conto della Fiv (la Federazione Vela), col patrocinio del Comune di Palermo con la collaborazione del Panathlon Club Palermo, Civico Di Cristina Benfratelli, Rotary Distretto 2110 Club Palermo Ovest, Sclerosi Multipla Onlus. Media partner Blog Sicilia.