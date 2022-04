Grande equilibrio nei doppi, il 2 aprile le altre regate

Eolo ed i suoi capricci sono stati protagonisti della prima giornata di regate dell’ottava edizione di Una Vela senza esclusi in corso di svolgimento nello specchio d’acqua del golfo di Palermo. Le condizioni avverse hanno fatto rimanere gli organizzatori della Lega Navale Italiana della sezione del capoluogo siciliano col fiato sospeso e col naso all’insù. Per diverse ore lo svolgimento delle regate è rimasto in bilico.

Si è comunque regatato nel primo pomeriggio con un po’ di ritardo rispetto al programma originale.

Le barche della classe paralimpica Hansa 303 in acqua hanno dato spettacolo, colorando il campo di regata che per l’occasione è stato allestito poco distante dal porticciolo di Sant’Erasmo. Le due prove disputate hanno “salvato” la kermesse valida anche per il campionato italiano interzonale Sicilia-Calabria della classe. Classe Hansa 303 protagonista ancora una volta a Palermo a distanza di poco meno di 6 mesi dal Mondiale di ottobre 2021.

Una Vela senza esclusi, Forastieri è primo dopo le prime due regate

Si sono, così, disputate, due regate con una brezza che è arrivata molto vicina ai limiti consentiti dalla classe. Tra i singoli, Carmelo Forastieri della Lega Navale Palermo è in testa dopo le prime due prove grazie ad un secondo posto nella prima regata ed al successo nella seconda.

A seguire, Vincenzo Gulino del Club Velico Crotone, ha totalizzato 6 punti dopo essersi imposto nella prima prova ha conquistato il quinto nella seconda. Al terzo posto, Giuseppe Di Salvo con 28 punti.

Equilibrio estremo nei doppi

Molto equilibrata, invece, dopo le prime due regate che si sono disputate in un percorso a bastone semplice anche a causa delle condizioni meteo marine complicate, la classifica nei doppi di Una Vela senza esclusi.

Al primo posto c’è la coppia della Lega Navale Chiavari formata da Eleonora Ferroni ed Umberto Verna che hanno totalizzato 8 punti. Le prime tre coppie in classifica hanno realizzato lo stesso punteggio. A decidere al momento sono i piazzamenti nella seconda regata.

Al secondo posto, Gianluca Capone e Salvatore Gippetto della Lega Navale Palermo (8 punti, 5-3), poi Daniela Privitera e Carlo Bruno (Vela Club Cefalù) (8 punti, 4-4). Al quarto posto ad una sola lunghezza di distacco, Ermanno e Manfredi Ferrigno (Lega Navale Palermo) 3-6.

Domani, Eolo permettendo, ci saranno nuove prove e dovrebbero aggiungersi altri protagonisti.

Tisci “Regate impegnative, tutti i ragazzi si sono comportati benissimo”

Il presidente della Lega Navale Palermo sezione Palermo, Beppe Tisci a fine regata ha commentato la prima giornata: “Sono state due regate particolarmente impegnative per tutti gli equipaggi. Abbiamo ridotto il percorso perché il vento aumentava. I ragazzi si sono comportati benissimo. Abbiamo avuto qualche ritirato perché sotto raffica ovviamente le condizioni diventano davvero complicate. Fa parte del gioco. L’importante è che tutti si siano divertiti”.

E continua: “Il campionato è salvo. Bastava una sola prova per la validità del campionato ma aspettiamo domani e dopodomani per farne altre. Ancora una volta questo campo di regata si manifesta difficile e complesso per questa classe”.

Tisci ha concluso: “Per domani è previsto brutto tempo, domani con tantissimo vento e domenica è prevista onda che è più complessa. Si dicono però previsioni perché non c’è certezza”.

Forastieri “Prove molto divertenti che danno validità alle regate”

In gara anche Carmelo Forastieri, presidente nazionale della classe Hansa, ha commentato le regate. Ed ha detto “Abbiamo fatto due prove molto divertenti: c’è stato molto vento, anche raffiche superiori ai quindici nodi ma con poca onda. Ed ha reso la regata molto divertente. Fortunatamente siamo riusciti a fare due prove e per questo già la regata è valevole. Nei prossimi giorni il vento rinforzerà. Sono previste raffiche superiori ai 20 nodi e la nostra classe per regolamento non può superare i 15 nodi. Probabilmente domani non si regaterà ma Una Vela senza esclusi è una riunione, una festa di tanti circoli che si riuniscono qua a Palermo”.

Una Vela senza esclusi, il programma

Fino a domenica 3 aprile, si disputeranno le regate di Una Vela senza Eeclusi. Saranno anche assegnati i premi Trofeo Panathlon Gabriella Caldarella e Trofeo Lni Pietro Caricato.

Per sabato sera si terrà una cena con raccolta fondi per le fa moglie dell’Ucraina arrivate in città bisognose praticamente di tutto. La Lni di Palermo si impegna ad impegnare i fondi raccolti per progetti specifici come acquisto di Pc per le lezioni in line dei bimbi, acquisto vestiti, libri mentre ha già dato disponibilità a far fare sport della vela ai ragazzi in maniera assolutamente gratuita per concedere momenti di serenità con i nuovi amici italiani.

Questi, infine, gli orari di Una Vela senza esclusi 2022, organizzato dalla Lega Navale di Palermo:

2 aprile, alle 13, regate sulle boe, alle 21 “Una vela Senza esclusi Party”

3 aprile, dalle 10.30 alle 14, regate sulle boe. Alle 15 la premiazione.

Una Vela senza esclusi è organizzato dalla Lega Navale Italiana, per conto della Fiv (la Federazione Vela), col patrocinio del Comune di Palermo con la collaborazione del Panathlon Club Palermo, Civico Di Cristina Benfratelli, Rotary Distretto 2110 Club Palermo Ovest, Sclerosi Multipla Onlus. Media partner Blog Sicilia.