L’operazione, originata dal Team Agribusiness Sicilia di Unicredit

La società Agricola Halaesa, società benefit impegnata nella produzione di avocado, ha perfezionato un’importante operazione di crescita che ha portato all’acquisizione di nuovi terreni agricoli e al raggiungimento di una superficie complessiva di circa 300 ettari. A supporto del proprio piano industriale, l’azienda ha ottenuto un finanziamento ipotecario in pool del valore di 20 milioni di euro. La Halaesa è nata in Sicilia con l’obiettivo di diventare il principale produttore europeo di avocado sostenibile

Un pool di istituti finanziari

L’operazione, originata dal Team Agribusiness Sicilia di UniCredit, è stata strutturata in collaborazione con un pool di istituti finanziari composto da UniCredit – in qualità di Arranger e Banca Agente – Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e Bdm Banca. Si tratta di uno dei più rilevanti finanziamenti ipotecari in pool realizzati nel settore agricolo italiano, definito senza ricorso a garanzie pubbliche o strumenti agevolativi.

Il progetto di espansione

Le risorse saranno destinate all’attuazione del piano di sviluppo, che prevede l’espansione delle superfici coltivate fino a circa 300 ettari, la stabilizzazione della struttura finanziaria e il consolidamento del posizionamento dell’azienda tra i principali operatori europei nella produzione e gestione di frutta tropicale. L’operazione contribuisce a rafforzare uno dei più significativi progetti di investimento privato in agricoltura in Italia, fondato su innovazione, sviluppo tecnologico e valorizzazione del territorio.

Negli ultimi anni Halaesa ha sostenuto la propria crescita attraverso capitale privato, rafforzando la governance e sviluppando un modello organizzativo orientato alla gestione su larga scala dell’attività agricola, basato su pratiche rigenerative.

Le dichiarazioni

«Questa operazione rappresenta un segnale positivo, oltre che per la nostra azienda, più in generale per l’evoluzione del settore agricolo italiano. Il sostegno di quattro primari istituti di credito dimostra come modelli caratterizzati da una governance solida, una chiara strategia di sviluppo e una gestione manageriale possano accedere a strumenti finanziari sempre più evoluti. Per noi è un passaggio fondamentale, che conferma la validità delle scelte compiute e ci permette di dare ulteriore impulso al piano di crescita», dichiara Francesco Mastrandrea, Ceo di Halaesa.

«Il supporto alla società agricola Halaesa rappresenta un esempio concreto dell’impegno della Banca ad accompagnare progetti imprenditoriali in grado di attrarre capitali e sviluppare modelli di business capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e crescita economica per il territorio», afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. «UniCredit, attraverso il proprio Team Agribusiness, ha messo a disposizione dell’impresa competenze specialistiche e soluzioni finanziarie dedicate alle esigenze di questo settore chiave per l’economia regionale».

Halaesa è stata assistita per gli aspetti legali da Lca Studio Legale, con un team guidato dal partner Nicola Lucifero e composto da Angelica Bonino per le operazioni di acquisizione dei 210 ettari di terreni agricoli da una pluralità di venditori. Per le attività correlate al finanziamento bancario, la società è stata assistita dal partner Davide Valli, con Caterina Gatto e Francesca Rucco. Il pool bancario è stato assistito da Advant Nctm, con un team guidato dal partner Roberto De Nardis Di Prata e dal senior associate Davide Brollo.