Da oggi inizia il trasferimento della filiale Unicredit di via Roma nei locali che ospitarono uno dei negozi storici dell’abbigliamento a Palermo di proprietà dei Niceta. In questi locali, al piano terreno, verranno trasferiti i rimanenti uffici della Filiale di UniCredit – via Roma, in quanto il palazzo ormai era quasi del tutto sgombro. Lo stabile verrà messo in vendita e voci non confermate parlano dell’apertura di un albergo.

La storia del palazzo di via Roma

L’inaugurazione dei locali risale al lontano 1938 e il palazzo rappresenta un pezzo di storia della città. La critica contemporanea non si è sempre espressa positivamente sull’edificio ma il palazzo che l’architetto ed ingegnere palermitano Salvatore Caronia Roberti progettò e realizzò tra il 1931 e il 1938, è a pieno titolo , uno dei punti notevoli della bellezza urbana di via Roma. La sensuale allegoria della Sicilia stretta tra i tritoni che si nota sull’ingresso principale è opera dello scultore e finissimo disegnatore Archimede Campini, mentre sono del medaglista Filippo Sgarlata i medaglioni bronzei che decorano il lucernario del piano terra e dello scultore e artigiano Benedetto De Lisi junior i bassorilievi dell’atrio interno.

Il dissequestro del negozio Niceta

Il negozio Niceta è stato tra i beni sequestrati alla famiglia dei commercianti palermitani dalla sezione misure di prevenzione diretta dall’ex giudice Saguto, beni che sono stati restituiti. I locali hanno ospitato negli anni prestigiosi uffici del Banco di Sicilia prima, inizialmente quelli della Sede di Palermo, come si legge in una scritta in bassorilievo insieme alla dicitura “direzione generale” poi altri con il passaggio a Capitalia e, infine, ad Unicredit. Da mesi ormai il palazzo era praticamente vuoto, visto il trasferimento di personale e strutture in altri siti, in particolare negli stabili di Via Ruggero Settimo e Via Magliocco.

Il palazzo quasi del tutto vuoto da mesi

L’unica struttura ancora presente era fondamentalmente la Filiale aperta al pubblico, peraltro priva di Bancomat all’esterno per una serie di motivazioni anche legate ai vincoli storici. La nuova agenzia è stata realizzata secondo i dettami dell’attuale layout di Unicredit e sarà ipertecnologica e, ovviamente, dotata di ATM all’esterno, occupando tutti i locali siti al piano terra.

Un pezzo di storia della città e della Banca che se ne va

“E’ un pezzo di storia e di cuore che se ne va – commenta Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi, sindacalista Unicredit e segretario provinciale Fabi Palermo – che negli anni d’oro ospitò gli uffici della prestigiosa sede di Palermo del Banco di Sicilia. Nel corso degli anni, con l’allocazione di strutture e risorse in altri stabili e con la costante riduzione del personale sulla piazza, si è resa indispensabile la chiusura e il trasferimento della Filiale operativa, una struttura di Unicredit rimasta nell’enorme palazzo ormai praticamente vuoto. È un edificio che ha fatto la storia della città, dove ho anche prestato servizio, un immobile prestigioso simbolo di un’epoca d’oro di via Roma, quando ancora la via rappresentava il centro del commercio palermitano che la crisi economica e la chiusura di parecchi negozi ha trasformato radicalmente. Ora fortunatamente c’è una ripresa con l’apertura di nuovi negozi e marchi prestigiosi, come ad esempio il brand tedesco Deichmann che ha investito su via Roma, nei locali di palazzo Monteleone ex Credito Italiano, dopo l’assenso arrivato da Regione e Comune all’ampliamento delle licenze commerciali, che adesso possono godere di un’espansione massima di superficie di 600 metri quadrati. Un boccone goloso per i grandi marchi che sempre di più guardano con interesse alla nuova strada dello shopping, dove già negli anni passati un colosso come La Rinascente aveva deciso di aprire. Anche Burger King sta lavorando per l’apertura del nuovo fast food, che sorgerà nell’immobile tra via Epicarno e via Roma e Kfc aprirà a piazza San Domenico”

La sicurezza della Via Roma

La ripresa però passa anche per l’aumento della sicurezza della zona, in quanto i commercianti dell’importante arteria palermitana sono molto preoccupati per l’escalation della violenza che si registra ormai da tempo. L’ultimo episodio è stato il furto con spaccata proprio alla Rinascente, dove i ladri hanno sfondato con un’auto la saracinesca fuggendo successivamente con il bottino. Diversi politici e amministratori, da Giuliano Forzinetti a Edy Tamajo, stanno pensando ad iniziative urgenti per arginare questi fenomeni che preoccupano e possono scoraggiare gli investimenti.