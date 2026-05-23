UniCredit amplia i servizi digitali dedicati alle imprese

UniCredit rafforza l’offerta di carte business per le Pmi italiane introducendo una nuova piattaforma integrata per la gestione digitale delle note spese, sviluppata in collaborazione con Zucchetti e Mastercard. L’iniziativa mira a supportare il percorso di digitalizzazione delle imprese, in un contesto caratterizzato da crescente complessità amministrativa e da un quadro normativo sempre più stringente in tema di tracciabilità delle spese. Grazie alla partnership, ZTravel Smart, la piattaforma cloud di Zucchetti dedicata alla gestione smart delle trasferte, è ora disponibile senza costi aggiuntivi per i titolari di UniCreditCard Business.

I dati Istat sulle imprese

Secondo gli ultimi dati Istat, l’Italia conta 4,58 milioni di imprese, di cui il 95% microimprese e il 4,9% PMI. Una struttura produttiva ampia e articolata, che presenta ancora livelli di digitalizzazione eterogenei. In molte realtà di piccole dimensioni, la gestione delle spese aziendali avviene ancora tramite processi manuali, con rischi operativi, inefficienze e costi indiretti significativi.

La partnership

«UniCredit si conferma partner strategico per le Pmi italiane, i liberi professionisti e le microimprese impegnati in un percorso di digitalizzazione sempre più strutturato. Attraverso collaborazioni con partner di eccellenza come Mastercard e Zucchetti, accompagniamo i nostri clienti nel rispondere a sfide complesse, trasformando l’evoluzione dell’ecosistema dei pagamenti in soluzioni semplici, sicure e di valore» ha affermato Patrizio Rinaldi, Head of card issuing di UniCredit.

«Da sempre Mastercard è impegnata nel supportare la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. L’iniziativa avviata oggi con UniCredit e Zucchetti rappresenta un esempio concreto di come partnership strategiche possano creare valore tangibile, semplificando i processi legati ai pagamenti e alla gestione delle spese» ha aggiunto Piero Delaidini, Vp global account leader di Mastercard.

«Digitalizzare e semplificare i processi amministrativi più complessi è da sempre uno dei principali obiettivi di Zucchetti. Questa collaborazione ci permette di raggiungere moltissime Pmi e microimprese con una soluzione semplice e integrata, che riduce errori manuali, velocizza i processi e garantisce piena conformità normativa» ha dichiarato Domenico Uggeri, vicepresidente e responsabile Bu Hr di Zucchetti.

Il contesto normativo

La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo generalizzato di pagamento tracciabile per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, condizione necessaria per la deducibilità fiscale e la non imponibilità dei rimborsi ai dipendenti. I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate confermano la centralità della tracciabilità documentale nella corretta gestione fiscale delle trasferte. In questo scenario, le Pmi sono chiamate ad adottare strumenti che garantiscano conformità normativa, semplificazione dei processi e riduzione della complessità amministrativa.

La soluzione: ZTravel Smart

UniCredit mette a disposizione dei titolari di UniCreditCard Business l’accesso a ZTravel Smart, la piattaforma cloud di Zucchetti che digitalizza l’intero processo di gestione delle note spese. Tra le principali funzionalità troviamo l’acquisizione automatica delle ricevute tramite tecnologia Ocr, il controllo automatico di massimali e policy aziendali, la riconciliazione tra spese e movimenti effettuati con UniCreditCard business mastercard e la conservazione digitale conforme alle normative fiscali italiane. La soluzione rappresenta uno strumento immediato, accessibile e completamente digitale, privo di complessità progettuali e senza costi aggiuntivi per i clienti UniCredit.

L’integrazione tra le tecnologie Zucchetti, la rete globale di pagamenti Mastercard e l’impegno di UniCredit nella trasformazione digitale delle imprese punta a rendere più semplice, trasparente e sicura la gestione delle spese aziendali, contribuendo allo sviluppo competitivo del tessuto produttivo italiano.