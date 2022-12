L’università chiede parere per avvio di una causa legale

Unipa contro il blog degli studenti, pronto ad un’azione legale. E’ quanto emerge in queste ore ed è lo stesso sito internet che divulga la notizia e rende nota l’intenzione dei vertici dell’università di Palermo. Da qualche tempo il rapporto non era idilliaco tra le parti. Spesso il blog Younipa ha avuto prese di posizione critiche nei confronti della governance dell’ateneo. Ma queste “critiche” vengono definite dai vertici dell’università delle “diffamazioni”. E come spesso accade il confine sottilissimo tra critica e diffamazione finisce per diventare terreno di scontro tra le parti. Gli studenti però sono convinti che in realtà vi soglia solo “tappare la bocca” ad un sito che amplifica la voce degli studenti. E sullo sfondo potrebbe esserci anche una storia “hot” ad aver scatenato le ire nei pressi di Palazzo Steri.

L’ultimo caso

È del 24 novembre scorso la notizia di una studentessa che ha denunciato attraverso Younipa di essere finita in un “lista di studentesse dalle migliori prestazioni sessuali”. A redigerla sarebbe stato, sempre secondo il racconto della giovane, un dottorando di ricerca del dipartimento di Economia di Unipa attraverso dei gruppi WhatsApp. La ragazza ha raccontato la sua esperienza terribile, la vergogna provata nel camminare tra le stradine di viale delle Scienze. Una lettera che però si chiude anche con una critica nei confronti dei vertici dell’università Palermitana. Il dito viene puntato perché nulla sarebbe stato fatto contro il presunto molestatore.

Le reazioni

Il caso a sfondo sessuale non ha fatto altro che innescare la reazione di gruppi organizzati di studenti. Primo fra tutti il “Collettivo Medusa” che ha indetto un’assemblea studentesca per giovedì 15 dicembre, alle ore 16, nell’Edificio 12 (Ex facoltà di Lettere e Filosofia) in viale delle Scienze. “Il motivo – si legge – è da ricercare nella mancata presa di posizione dell’università o di qualsivoglia provvedimento dopo la segnalazione anonima recapitata a noi di Younipa da una giovane studentessa”.

Cosa stanno facendo i vertici Unipa

Secondo rumors, in attesa della pubblicazione degli atti ufficiali, i vertici Unipa hanno riunito anzitutto il consiglio di amministrazione nei giorni scorsi con l’idea di denunciare il blog. All’ordine del giorno una delibera, in attesa ancora di pubblicazione, con la quale il rettore e il direttore generale chiedono di poter “promuovere tutte le azioni giudiziarie presso le competenti autorità a tutela dei diritti dell’ateneo nei confronti del blog Younipa”. Questo per una serie di articoli che avrebbe infangato il nome dell’ateneo. Le critiche avanzate sarebbero ritenute prive di fondamento e lesive per l’immagine dell’università.