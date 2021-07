Eletto con 1.436 voti

Massimo Midiri è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Palermo. Al primo turno ha superato il collega Francesco Vitale con 1.463 voti a favore.

Il professore Midiri, ordinario di Radiologia, ha indicato la carica di Pro Rettore vicario Enrico Napoli.

Nel 2017 – 2019, Midiri ha ricoperto l’incarico di Consigliere di UniPa. Tra le sue esperienze c’è la presidenza della Società Italiana di Radiologia Medica per gli anni 2017-2020, mentre dal 2019 al 2021 ha guidato il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù.

Midiri succede a Fabrizio Micari e si insedierà a partire dall’1 novembre. Per l’altro candidato, il professore Francesco Vitale, i voti sono stati 523.

Come riportato su Younipa.it, alle 18 hanno votato 3441 persone, ovvero l’84,42% di elettori sui 4076 totali. Sono state 27 le schede bianche (15.43%).

Le prime parole del neo rettore: «Sono molto emozionato, non è facile parlare dopo una proclamazione così importante. Inizio questa avventura con i ringraziamenti nei confronti del prof. Vitale, un avversario e amico. Intendo avviare un sessennio all’insegna della pace e del rispetto dell’altro. Il programma di Francesco (Vitale, n.d.r.) ha degli spunti eccezionali che intendo tenere in continuazione».

IL MESSAGGIO DELL’ASSESSORE REGIONALE LAGALLA

«Esprimo particolare soddisfazione per l’elezione alla carica di Rettore dell’Università di Palermo il professore Massimo Midiri, del quale, anche a ragione della lunga collaborazione professionale e scientifica, mi sono note le doti di competenza, saggezza ed equilibrio», ha detto l’assessore regionale all’istruzione, Roberto Lagalla.

«Si è trattato – ha aggiunto – di un’affermazione indiscutibile, maturata sulla scorta di una larga partecipazione al voto da parte della comunità accademica, segno di grande attaccamento all’istituzione universitaria e di diffusa volontà di cambiamento e rinnovamento dell’Ateneo. Sono certo che il dialogo con il governo regionale ne risulterà ulteriormente rafforzato e del tutto libero da ogni interferenza politica, nell’interesse reale della Sicilia e della crescita delle giovani generazioni».

«Al professore Vitale, valido concorrente nella leale sfida per il rettorato, confermo sentimenti di stima e di personale considerazione, sicuro che non mancherà alla nuova amministrazione, e sullo scenario regionale, il suo contributo ideale e progettuale», ha concluso.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO LEOLUCA ORLANDO

«Esprimo un sentito ringraziamento al rettore uscente Fabrizio Micari per il lavoro svolto con grande impegno alla guida della realtà accademica palermitana, che ha registrato, in questi anni, numeri importanti in termini di nuove immatricolazioni e ha fornito importanti servizi agli studenti. Al professore Massimo Midiri, a nome di tutta la città di Palermo, rivolgo congratulandomi per l’elezione, gli auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico».

Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.