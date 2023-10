“Buongiorno Vietnam”. Il titolo di uno dei più famosi film di Robin Williams (italianizzato, ovviamente: tutti lo conosciamo come “Good morning Vietnam”), diventa per qualche ora anche il modo di salutare più popolare tra gli studenti dell’università di Palermo. Perchè? C’è un uomo armato, dice una studentessa, è stato visto aggirarsi con un fucile nella zona della cittadella. E’ uomo di circa 50 anni che è stato anche fotografato in corso Tukory, nei pressi della cittadella universitaria, tra gli sguardi increduli di automobilisti e passeggeri di un pullman.

L’allarme

A lanciare l’allarme questa mattina è stata una studentessa che ha chiamato la sala operativa della polizia dicendo di avere visto un uomo armato di fucile, davanti alla stazione della metro Palazzo Reale – Orleans. E’ scattato l’allarme antiterrorismo e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti delle volanti, i motociclisti delle Nibbio, le pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona.

Gli agenti della polizia hanno sentito il racconto della giovane che ha trovato poi conferma nella foto scattata poco dopo nelle vicinanze. L’uomo poi è stato preso: pare si trattasse di un’arma giocattolo.

I messaggi tra gli studenti

Tra gli studenti all’univesità ci si saluta con buongiorno Vietman, magari per stemperare l’atmosfera tesa, ma anche la paura è tanta. C’è chi ci scherza su e sforna meme a ripetizioni (alcuni strepitosi), altri studenti si scrivono tra di loro non sapendo cosa pensare. “Un’ora e mezza fa è arrivata la polizia chiedendo se avessimo visto un barbone con un arma e i capelli bianca – scrive un universitario -. Nessuno però ci ha detto ci abbandonare le lezioni, non sappiamo bene cosa fare”. Un altro scrive: “La verità è che l’eccitazione è molto più della paura. Un elicottero sta sorvolando tutta la zona, sembra un film”. Poi ovviamente le solite voci incontrollate: “Pare che lo abbiano preso, anzi no. Era un sospettato ma è stato rilasciato”.