il 15 marzo a palermo

Domenica 15 marzo, al Teatro Ranchibile di Via Libertà 199 a Palermo, con inizio alle ore 18, il noto Duo formato da Letterio Lombardo e Margherita Bonura animerà lo show musicale, il primo del nuovo anno, dal titolo “Una serata con… Bongusto”, dedicato al cantante nativo di Campobasso, scomparso l’8 novembre 2019.

Alfredo Antonio Carlo Buongusto, questo il vero nome dell’artista, notissimo cantante e compositore dalla voce calda e piacevole, apparteneva alla schiera dei cantanti cosiddetti “confidenziali”.

Attraverso le sue indimenticabili canzoni composte tra gli anni 60, 70 ed 80, ha saputo raccontare bene il mondo delle donne e l’amore e, tra i tanti motivi, ricordiamo Malaga, Amore fermati, Una rotonda sul mare, Frida, Spaghetti a Detroit, Tre settimane da raccontare, Doce doce, Se tu non fossi bella come sei, Questo nostro grande amore e Quando mi dici così (sigla di chiusura della trasmissione televisiva “Speciale per noi”, con accanto una bionda e frizzante Minnie Minoprio).

Bongusto, scrisse anche colonne sonore per diversi film: Il Tigre, All’onorevole piacciono le donne, Il Divorzio, Malizia ed anche per alcuni spaghetti-western: Adios Gringo, Un dollaro bucato.

Nel corso della serata, molte canzoni saranno riproposte da Lombardo e Bonura che, tra un brano e l’altro, riferiranno episodi ed avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del cantante dal punto di vista umano e professionale.

Ad accompagnare il duo, come sempre, gli esperti maestri, Piero Caccamo (piano e tastiere), Simone Fiorenza (chitarra), Paolo Muratore (basso), Luigi Mollica (batteria) e Agostino Cirrito (sassofono). Previsto, inoltre, un coro di bambini. Poiché i posti sono numerati è consigliabile prenotarsi allo 091 455169 – 340 7131840 o famlombardo@yahoo.it