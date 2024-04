Nel corso dell’Assemblea che si è chiusa ieri all’Ex Chiesa San Mattia ai Crociferi, per il rinnovo degli organi, sono stati eletti i nuovi componenti dell’Unscp Segreteria Unione provinciale Palermo. Il nuovo presidente è Raimondo Liotta; segretaria Daniela Amato; organizzativo Vincenzo Lodato; vicesegretario Angelo Monterosso; componenti segreteria: Roberto Terranova e Valerio Saetta, il segretario nazionale Amedeo Scarsella e la segretaria regionale Anna Giunta.

Rinnovati i vertici di Confcooperative Palermo

Rinnovati i vertici di Confcooperative Palermo. Nel corso dell’assemblea provinciale di Confcooperative Sicilia, sede di Palermo, Cesare Arangio è stato confermato alla presidenza della sede palermitana di Confcooperative Sicilia. L’Assemblea territoriale era intitolata “Una cooperazione più moderna per lo sviluppo delle comunità” e si è svolta a Villa Niscemi con un’ampia partecipazione, sia dei rappresentanti delle cooperative, sia di esponenti delle istituzioni, dei sindacati, delle associazioni di categoria. Presente anche monsignor Giuseppe Marciante. Sono stati eletti anche i componenti del nuovo Consiglio territoriale: Rosa Laplena, Riccardo Vescovo, Isidoro Fricano, Salvatore Rizzuto, Roberto Oliveri, Leonardo D’angelo, Luciano D’Angelo, Giovanni Tusa, Antonio Farinella, Ivan Ribaudo, Fabio Casamento, Salvatore Merceno, Giuseppe Pecoraro, Giampiero Lombardo, Luca Li Vecchi, Achille Gomitolo, Maria Cristina Arena, Paolo Sole e Marco Marchese e Susanna Gristina. L’Assemblea ha anche espresso 72 preferenze per Gaetano Mancini alla guida di Confcooperative Sicilia.

Piunti rieletto presidente del Conou

Riccardo Piunti è stato riconfermato per un altro triennio alla guida del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, al termine dell’Assemblea ordinaria dell’ente ambientale. Eletti anche alcuni dei 12 componenti del Consiglio di amministrazione e dei 5 del Collegio sindacale. L’avvocato Maurizio Bortolotto ricoprirà la carica di vicepresidente. Piunti, ingegnere con una lunga esperienza di vertice nell’industria petrolifera, continuerà a coordinare sino al 2027 la Filiera di 60 aziende operanti nel settore della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese.