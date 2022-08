Indagini della polizia

Un uomo di origini nigeriane ieri per futili motivi avrebbe aggredito con un bottiglia spaccata alcuni avventori nei pressi di alcuni locali in viale Del Fante. L’uomo poi è risultato non essere in regole con il permesso di soggiorno.

E’ entrato nella birreria Forst e ha seminato il panico. Poi sono intervenuti il titolare e alcuni avventori dell’hamburgheria l’Hamericano e hanno cercato di bloccarlo. Tre uomini sono rimasti feriti e due portati dai sanitari del 118 in ospedale a Villa Sofia in codice giallo.

L’uomo è stato bloccato e portato nelle camere di sicurezza della questura. Le indagini sono condotte dalla polizia.