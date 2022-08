E' successo a Catania in via Carmelo Abate

Boato, paura e vigili del fuoco feriti a causa di una esplosione in un appartamento a Catania.

L’esplosione mentre era in corso una verifica

Esplosione all’interno di un’abitazione in via Carmelo Abate, 7 a Catania, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania.

Quattro vigili del fuoco coinvolti

Quattro vigili sono rimasti coinvolti nella deflagrazione della miscela aria-gas (GPL) ed hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni.

Due si trovano presso l’Ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso.

Le condizioni dei vigili feriti

Le loro condizioni non sarebbero gravi e sarebbero state accertate soltanto lievi ustioni. La segnalazione della fuga di gas era arrivata ai vigili del fuoco del distaccamento catanese e l’esplosione è avvenuta durante il sopralluogo dei pompieri.

La zona è stata transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Ma già dopo poco tempo la situazione è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Indagini sono in corso

I precedenti

Un episodio simile era avvenuto esattamente un mese fa nell’Agrigentino. Tre vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento erano rimasti feriti per la deflagrazione di una bombola. Tutti erano stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per essere sottoposti a controlli.

La deflazione non li ha raggiunti ma avrebbe creato loro dei problemi all’udito La squadra dei pompieri era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio canneto, in contrada San Benedetto, fra Aragona e Favara. All’improvviso è esplosa una bombola di gas e sono investiti dallo spostamento d’aria e dalla deflagrazione.

Perdita di gas in una villetta di Carini, vigili del fuoco evitano il peggio

Qualche giorno prima un episodio, anch’esso simile, quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti in via Nettuno a Carini per una perdita di gas nei pressi di una villetta. I pompieri del fuoco del nucleo regionale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono intervenuti per la fuoriuscita di Gpl da un serbatoio che si trova all’esterno dell’edificio.

È stato necessario far intervenire il persone specializzato per lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando i residui di Gpl, per poi passare successivamente alla sua bonifica.