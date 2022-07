Sicilia prima regione per incendi, 6.534 interventi dei vigili del fuoco

22/07/2022

Triste primato per la Sicilia che fa registrare in numero maggiore di interventi dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere incendi. I dati sono stati resi noti dal Coem dei Vigili del fuoco, la comunicazione in Emergenza del ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

I dati della Sicilia

Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 6.534 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la Campania (2.730) e la Toscana (1.529). I dati sono stati resi noti dal Coem dei Vigili del fuoco, la comunicazione in Emergenza del ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In Italia 32.921 roghi

Dal 15 giugno a ieri, sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881. Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d’intervento (i dati sommano l’impiego ripetuto degli stessi uomini e mezzi in successivi turni di servizio nel periodo di riferimento). Nello stesso periodo dello scorso anno furono 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, 33.795 le ore d’intervento.

Brucia ancora la Sicilia

Altra notte complicata quella del 21 luglio tra Palermo e provincia con incendi a sterpaglie e rifiuti che hanno interessato non solo il capoluogo ma anche diverse città dell’hinterland. I vigili del fuoco hanno dovuto fare gli “straordinari” in alcuni casi per avere ragione delle altissime lingue di fuoco, come accaduto a San Giuseppe Jato dove per ore è divampato un incendio alla vegetazione. Incendi anche a Palermo città, a Partinico e Bagheria.

La situazione più complicata

Il rogo più complesso sicuramente è stato nella cittadina dello Jatino dove è andata a fuoco della foltissima sterpaglia in via Perugia, in una zona periferica dove comunque sono presenti alcune abitazioni. Proprio nell’ottica di preservare gli immobili i pompieri a partire dalle 3 di questa notte sono sul posto per spegnere questo incendio che ancora in mattinata non era stato del tutto domato.