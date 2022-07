Furti e guida senza patente

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TP) hanno messo in atto una serie di servizi volti al contrasto della movida violenta e del rispetto delle norme del codice della strada, denunciando 5 persone.

Il furto in appartamento

Un mazarese classe 89 è stato deferito perchè accusato di furto di un tablet e bigiotteria varia avvenuto in un appartamento nel quartiere di Mazara due lo scorso mese di giugno. Lo stesso 35enne è stato inoltre denunciato per ricettazione in quanto al momento del controllo sarebbe stato alla guida di un’auto oggetto di furto e sprovvisto di patente di guida.

Rubata un’auto mobile

Altro mazarese pregiudicato di 35 anni è stato invece denunciato in quanto sarebbe l’autore di un furto di un’auto che è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata al legittimo proprietario.

Controlli in strada

Durante i controlli al codice della strada è stata sottoposta a controllo un’auto con a bordo 3 soggetti trovati in possesso, a seguito di perquisizione, di 4 coltelli a serramanico di 16 e 18 cm. Per questo venivano denunciati per il reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Il guidatore è risultato inoltre alla guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio.

I controlli anche a Marsala

Nei giorni scorsi quattro le persone denunciate dai carabinieri di Marsala, nel Trapanese, nell’ambito dei controlli eseguito nelle zone della movida notturna.

I controlli nelle zone del divertimento notturno

In particolare, nella sera e nella notte tra sabato e domenica appena trascorsi i Carabinieri della Compagnia di Marsala, nell’ambito dell’esecuzione di servizi straordinari “antimovida”, finalizzati al contrasto di turbative di ordine e sicurezza pubblica nei pressi del centro storico, hanno denunciato 4 soggetti per vari reati.

Droga e spaccio

Un uomo di 47 anni ed una donna di 33 sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in quanto dopo una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di metadone, 2 dosi di eroina, 1 dose di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In casa avevano anche la somma contante di 900 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Un marsalese 47enne, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato sorpreso a detenete circa 63 graammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento per questo motivo è stato denunciato.

Un uomo denunciato dopo un incidente stradale

Un marsalese 23enne dopo un incidente sinistro stradale con feriti è stato sottoposto agli accertamenti sanitari che hanno evodenziato la positività dello stesso all’uso di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato. Nel medesimo contesto operativo venivano segnalate alla prefettura di trapani, 4 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, con relativo sequestro di gr. 0,85 di sostanza stupefacente del tipo hashish; gr. 0.10 di sostanza stupefacente del tipo crack e gr. 1,50 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.