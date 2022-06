I controlli nel centro storico di Marsala

Nuovi controlli per contrastare la movida selvaggia a Marsala nel Trapanese. I carabinieri della compagnia di Marsala, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia di Palermo, hanno sviluppato un servizio di controllo straordinario del territorio con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica nei luoghi maggiormente interessati dalla movida, soprattutto nel centro storico della città. Non è la prima volta che in questa zona vengono segnalate situazioni di illegalità e diffusa microcriminalità.

I reati commessi e contestati

Le diversificate attività svolte dai carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 5 persone che sono state denunciate alla Procura, a vario titolo, per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso, porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, guida senza patente ed evasione.

L’incursione di due minorenni in un negozio

In particolare, il tempestivo intervento svolto dai militari operanti ha interrotto l’incursione di due minorenni, presumibilmente intenzionati ad introdursi all’interno di un esercizio commerciale in centro, in quanto notati dai militari di pattuglia mentre armeggiavano con degli attrezzi nei pressi dell’ingresso del locale. Nel corso di ulteriori controlli svolti nei confronti di pregiudicati accusati in passato di reati contro la persona e il patrimonio, è emerso che un 30enne si sarebbe messo alla guida di una autovettura nonostante fosse sprovvisto di patente in condizione di recidiva. Un 23enne, inoltre, è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 10 centimetri.

Violazione dei domiciliari

Un 29enne, infine, è stato denunciato in quanto nonostante sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, si sarebbe trovato fuori dall’orario consentito per allontanarsi da casa. A conclusione del servizio di pattugliamento del territorio, sono state segnalate 3 persone alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di complessivi 10 grammi di marijuana e 2 di hashish.