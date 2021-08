Le indagini condotte dai carabinieri

Un uomo di 49 anni, Carmelo Campanella, di Misilmeri (Pa) è stato trovato senza vita in via Conte Federico la strada laterale che costeggia l’autostrada Palermo Catania. L’uomo era sdraiato in un divano abbandonato per strada.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nel luogo del ritrovamento è arrivato il medico legale e il pm di turno.

E’ stata disposta l’autopsia per accertare la morte. Sul corpo non erano presenti tracce di violenza. L’uomo era arrivato in zona a bordo della sua Fiat Punto che è stata ritrovata in via Giovanni Di Stefano non lontana dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Sono in corso indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo.