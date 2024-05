Un ferito ricoverato e piantonato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’uomo è stato gambizzato in via Ruggero Loria quasi all’angolo con via Monte Pellegrino.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. L’uomo sarebbe stato affiancato da una persona con il volto coperto da un casco. Poi i due colpi d’arma da fuoco.

Secondo la Uil Polizia, “si è in presenza di una certa tensione che ancora una volta si deve registrare in città. Un fatto preoccupante che induce a una considerazione sulle carenze di risorse e organico”.

Dal 2021 a oggi, a esempio, dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia, “il commissariato Libertà, territorialmente competente anche per la zona di via Monte Pellegrino, ha perso 21 unità. E’ chiaro che con una situazione di questo genere, si possono mettere in difficoltà i turni di servizio, sia diurni che notturni”.

Il commissariato Libertà copre un’ampia fascia della città che include diversi quartieri centrali e non, come Vergine Maria, Arenella, Acquasanta, Monte Pellegrino, ma anche via Montalbo e Borgo Vecchio; aree dove di recente sono successi gravi episodi come la tragica sparatoria in discoteca e quella di via Isidoro La Lumia.

“I fatti di stanotte – ha concluso Giovanni Assenzio – non possono che porre una ulteriore seria riflessione su quanto sta accadendo e su come si dovrebbe intervenire per trovare una soluzione che tuteli innanzi tutto i cittadini”.