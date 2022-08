Uomo minaccia di buttarsi dal Ponte Corleone, paura e traffico in tilt

Covid19 Sicilia, meno 15 mila casi e 17 mila guariti, 17 i morti

Sono 2.931 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17.500 tamponi processati. Ieri erano 2.825. Il tasso di positività è quasi al 16,7% in diminuzione rispetto al 17,4% ieri. Le vittime, i guariti, gli attuali positivi La Sicilia è al quarto posto per contagi...