Indagano gli agenti del commissariato San Lorenzo

Un uomo originario del Bangladesh di 45 anni, da tempo a Palermo con moglie e figli, è stato trovato morto in un maneggio nella zona di viale Regione Siciliana non distante da Città Giardino.

Lo hanno trovato questa mattina all’apertura dell’attività. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Il medico legale non ha trovato segni di violenza. Ancora non sono chiare le cause della morte.

E’ intervenuto anche il pm della procura. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo. La procura ha disposto l’autopsia. Gli agenti hanno sentito i parenti per cercare di comprendere cosa facesse lì all’alba l’uomo.

Secondo quanto raccontato da chi lo ha trovato nessuno lo conosceva e non lo avevano mai visto.