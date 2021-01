Portato in ospedale dai sanitari

Un uomo questa mattina è stato soccorso in casa in casa dai vigili del fuoco in via Albricci a Palermo non distante da via Messina Marine.

L’uomo era positivo al Covid e siccome pesa 160 chili è stato preso dai pompieri e dai sanitari del 118.

Sono impegnate diverse squadre.

La zona è presidiata dalle forze dell’ordine ed è iniziata una trattativa con l’uomo.

Tutto è iniziato in questo sabato mattina molto presto e i residenti sono stati svegliati da trambusto per strada.

La richiesta dell’intervento è arrivata dai sanitari del 118 che hanno chiesto il sostegno dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cervello.