Un turista svizzero di 47 anni e la figlia sono stati soccorsi nella spiaggia di Cefalù (Palermo) questo pomeriggio. L’uomo ha rischiato di affogare insieme alla ragazzina.

Un uomo in spiaggia, anche lui un turista si è buttato in acqua ed è riuscito a riportare a riva il bagnante che è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto e un agente della polizia municipale che era libero dal servizio. Le condizioni del padre sono gravi. E’ stato intubato e trasportato al pronto soccorso di Cefalù in codice rosso.