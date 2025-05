Trovato senza vita Antonino Arculeo, 72 anni, che era scomparso da Partinico da domenica scorsa. Mercoledì i familiari ne avevano denunciato l’allontanamento. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto nelle vicinanze dell’alveo delle acque termali, tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. Ad indagare la polizia del commissariato di Partinico.

Il corpo è stato trovato con alcune ferite. Il medico legale, però, non si è sbilanciato se queste ferite possano essere il motivo che avrebbe cagionato il decesso. Le lesioni potrebbero essere anche compatibili con l’incidente che l’uomo potrebbe aver avuto con l’auto, una Lancia Musa, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, in viale Europa ad Alcamo.

Il conducente è fuggito e non è stato rintracciato. Ma anche in questo caso non c’è certezza che alla guida vi fosse proprio il settantaduenne. La procura di Palermo ha disposto l’autopsia: il corpo di Arculeo è stato trasportato all’istituto di Medicina legale del policlinico di Palermo.

Anche le parole del figlio della vittima su facebook alimentano ancor di più il giallo: “Caro Papà sei volato in cielo senza che io abbia avuto modo di poterti difendere o di allontanarti da certa gentaglia… Confido nella autorità e nelle forze dell’ordine che possano trovare tutte le risposte che io ancora non so! Intanto voglio ricordarti con il tuo sempre bel sorriso che avevi nei miei confronti e nella tua voglia sempre di fare e che soprattutto amavi la tua vita…Vola in cielo angelo mio. Ti amerò sempre, sarai sempre con me”.