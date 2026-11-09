Indagini in corso per un uomo di 50 anni trovato morto in una villetta di via Ugo Betti nel quartiere San Lorenzo di Palermo. La vittima è stato trovato senza vita nella sua camera da letto con un cavo elettrico legato al collo, i piedi chiusi da una cintura e il volto avvolto nel cellophane. L’uomo è stato trovato privo di vita ieri intorno alle 18.

A dare l’allarme è stato un vicino di casa che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con l’amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti dell’ufficio prevenzione generale. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. La vittima era sul letto con il cavo elettrico legato al collo e ai piedi.

Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio o ancora di un gioco erotico finito male. Della villetta non sarebbe entrato e uscito nessuno nelle ore precedenti al ritrovamento. La procura ha disposto l’autopsia per fissare l’orario esatto della morte. La vittima aveva perso da poco i genitori.