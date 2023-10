Urbano Bargal si impone di forza al centrale de La Favorita

Edoardo Ullo di

02/10/2023

Giornata ricca di appuntamenti all’ippodromo La Favorita di Palermo con sette corse intense. La gara più attesa, quella del centrale, è stata vinta da Giuseppe Cordova su Urbano Bargal. Nella corsa ad handicap a invito per cavalli anziani sulla distanza dei due chilometri, Urbano Bargal superava alla partenza Clio ma dopo appena 600 metri All Of Host con Andrea Buzzitta pressa e passa al comando.

Buzzitta tiene un ritmo sostenuto e i cavalli si presentano in fila indiana fino all’ultima curva. Ed è lì che Cordova esce in seconda ruota e in dirittura d’arrivo stacca tutti andando a vincere in 1.14.6. Seconda piazza per Salvatore Cintura con Zeppelin Kyu Bar, terza posizione invece per Antonino Pecoraro jr con Bionda De Gleris.

In apertura il Trofeo Onlus Spia

Un convegno ricco di appuntamenti che si è aperto col Trofeo Onlus Spia. Dopo le prove di qualifica riservate ai puledri di due anni si è iniziato subito col botto. La gara gentlemen, una corsa senza frusta riservata ai gentlemen soci Federnat (Federazione Nazionale Amatori Trotto) con cavalli di proprietà è andata a Rosolino Lo Giudice in sulky a Boulan Run con l’ottimo tempo di 1.16.4 davanti a Giuseppe Peralta su Anubis.

Tris-Qarté-Quinté ad Antonio Pecoraro Jr

In chiusura di convegno invece la corsa Tris-Quarté-Quinté con 16 cavalli di 4 anni che si sono sfidati sulla distanza del miglio. Successo per Antonino Pecoraro jr con Daiana Clemar, davanti a Diva Tor e Drusiana. Completano l’arrivo DetonationGnl e Daygirl Font. Centrato un quintè all’ippodromo ai vincitori la quota di euro 11.662 euro.

Venerdì 6 ottobre la Super Tris

Venerdì prossimo (6 ottobre), grande appuntamento per gli appassionati con la Super Tris (ingresso gratuito). Mentre gli altri convegni di ottobre saranno tutti di sabato (14, 21 e 28). Infine è stato Dallas Spav (47 preferenze) il cavallo più votato dello scorso convegno.

I risultati delle 7 corse

Questi i risultati delle 7 corse che si sono corse all’ippodromo de La Favorita sabato 30 settembre.

Prima corsa

1- 8 BoulanRun – tempo: 1.16.4 – driver: R. Lo Giudice

2- 3Anubis

3- 7 Atina Risaia Trgf

Seconda corsa

1- 3 Estate As – 1.17.2 – Ga. Cordova

2- 12 EmanuelacafCaf

3- 5 Esperanza Laksmy

Terza corsa

1- 11 Eroico Pett-1.17.1 – A. Di Chiara

2- 8 Ernest Font

3- 6 Elodogab Ag

Quarta corsa

1- 11 Zolder Op -1.16.7 – V.Jr Caruso

2- 14 Brooklyn Breed

3- 19 Verdino Jet

Quinta corsa

1- 14 Desio – 1.14.5 – A. Buzzitta

2- 5 Dante Ssm

3- 13 Dimitri Zs

Sesta corsa

1- 3 Urbano Bargal- 1.14.6 – Gi. Cordova

2- 5 Zeppelin Kyu Bar

3- 2 Bionda De Gleris

Settima corsa

1- 3 DaianaClemar – 1.15.1 – A.Jr Pecoraro

2- 2 Diva Tor

3- 11 Drusiana

4- 5 DetonationGnl

5- 16Daygirl Font