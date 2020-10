Urne aperte dalle 7 di stamane in quattro comuni della Sicilia per i ballottaggi delle amministrative. Oltre ad Agrigento, unico capoluogo di provincia, si vota per l’elezione del sindaco anche a Carini (Pa), Augusta (Sr) e Floridia (Sr). Nella città dei Templi, la sfida è tra l’uscente Lillo Firetto, appoggiato da liste di centro, e Franco Miccichè (Vox e liste civiche). A sorpresa, proprio Miccichè al primo turno aveva ottenuto il maggior consenso: 36,6%; mentre Firetto è stato votato dal 27,8% degli elettori.

A Carini il duello è tra l’uscente Giovi Monteleone (centrosinistra) che ha avuto due settimane fa il 37,5% delle preferenze, e Totò Sgroi (centrodestra) al 33,5%. Ad Augusta sfida ‘civica’ tra Pippo Gulino (31,4%) e Giuseppe Di Mare (27,1%). A Floridia la contesa è tra Marco Carianni (26,1%, civiche) e Salvo Burgio (17,2%, FdI e lista civica). I seggi resteranno aperti fino alle 22 e domani dalle 7 alle 14. Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì, immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto.

Sui ballottaggi, però, si profila il rischio covid19. Non solo perchè il virus continua a circolare ed aumenta il contagio maancheperchè sono numerosii candidati che si sono scopertipositivi in queste settimane. Sonostati sospesi comizi ed incontricosa questa che ha certamente influenza anche sugli esiti elettorali. Il virus non ha certo guardato acolori politici. E’ successo a Pippo Gulino candidato sindaco ad Augusta che è proprio al ballottaggio ma anche al candidato sindaco di Vittoria Pietro Gurrieri del Movimento 5 stelle. Vittoria, però, andrà al primo turno a novembre essendo una delle due città sciolte per infiltrazione per le quali le elezini sono state indette in un turno apposito.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio domani, lunedì, immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto previsto per le 15 con comuncazione del dato di affluenza finale alle 15,30