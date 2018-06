Urne chiuse alle 23 in tutta la Sicilia, inizia lo scrutinio. Sono 137 i comuni nei quali oggi si è votato (non 138 come si è scritto in più di una occasione per effetto del commissariamento di una delle amministrazioni inizialmente inserite nella convocazione dei comizi elettorali)

Al voto 5 capoluoghi di provincia. In quattro l’affluenza è cresciuta. Catania, Messina, Siracusa e Ragusa ma a differenza di 5 anni fa oggi si votava in una sola giornata, nel 2013 era previsto il voto anche lunedì mattina. Diminuita, invece, l’affluenza a Trapani dove si era votato l’anno scorso ma senza riuscire ad eleggere il sindaco perchè dopo il ritiro di duno dei due candidati al ballottaggio l’altro non riuscì a raggiungere il quorum.

L’affluenza delle 23 parla dei comuni agrigentini che si fermano ad una affluenza del 47,35%; i comuni del Nisseno al 40,36%; fanno meglio i paesi dell’Ennese con una affluenza del 54,49%. A Palermo con 26 comuni al voto ma senza capoluogo di provincia l’affluenza registrata è del 60,43%; a Ragusa si arriva fino al 60,91%; Siracusa al 58,80%; nella provincia di Catania l’affluenza si attesta al 57,44%; Messina fa il recordo di affluenza con il 65,43% e la provincia di Trapani che ottiene il record negativo di affluenza con il 34,97%

Ma è sui capoluoghi al voto che si concentra l’attenzione. A Catania l’affluenza è il 53,15% con un calo di oltre il 10% rispetto al 2013; a Messina l’affluenza è del 64,98% con un calo di affluenza di oltre il 5%; Ragusa fa segnare il 58,18% con un calo del 5,30%; a Siracusa 55,27% con un calo di affluenza di oltre il 10% e infine la cenerentola Trapani che alla fine chiude conm una inversione di tendenza e diventa l’unica città con l’affluenza in crescita attestandosi ad una affluenza del 59,16% appena superiore (dello 0,22%) rispetto ai precedenti. Una inversione di tendenza totale.

L’affluenza generale nell’isola si attesta al 58,66% con una lieve crescita rispetto al passato recente

Elezioni difficili perchè nei cinque capoluoghi siciliani i candidati a sindaco sono 31: 5 a Trapani, 7 a Siracusa, 7 a Ragusa, 7 a Messina, 5 a Catania. Si vota anche in 12 circoscrizioni a Messina e Catania.

Chiamati alle urne compolessivamente sono stati 1.643.130 elettori in Sicilia, 692.224 dei quali nei 5 capoluoghi al rinnovo per eleggere 137 sindaci e un esercito di 1806 consiglieri comunali.

