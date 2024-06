Urne chiuse in tutta europa e giochi fatti nel segreto della cabina elettorale. Con lo scoccare delle ore 23 italiane, si chiudono le operazioni di voto, proprio l’Italia è l’ultimo Paese a completare le elezioni. Cominciano, così gli scrutini per le elezioni europee mentre slittano a domani, lunedì 10 giugno, a partire dalle 14,00 quelli per le amministrative.

Exit pool ore 23,00

La prima proiezione sui risultati italiani parla di una vittoria, anche qui, della destra anche se in modo diverso dal resto d’europa con Fratelli d’Italia con una forbice fra il 26 e il 30%

Secondo partito sarebbe il Pd con una forbice fra il 21 e il 25%.

Terzo il Movimento 5 stelle con una forbice fra il 10 e il 14%

Forza Italia si piazzerebbe bene facendo registrare consenso fra l’8,5 e il 10,5%

Poco sotto la Lega fra 8 e 10%

Superano lo sbarramento anche i Verdi con un risultato fra il 5 e il 7%

Due liste danzano a cavallo della soglia di sbarramento e non è certo se alla fine lo supereranno. Si tratta di Stati uniti d’Europa più vicina a far eleggere proprio rappresentanti con un risultato stimato fra il 3,5 e il 5,5%. L’altra lista è Azione di Calenda con qualche difficoltà in più e un risultato stimato fra il 2,5 e il 4,5%.

in aggiornamento

