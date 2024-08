Ladri in azione nel cuore della notte, indaga la polizia

Hanno usato una Fiat Uno come ariete per sfondare l’ingresso e fuggire con la cassa praticamente vuota. La polizia indaga sul furto subito dal Bingo Snai di via Messina Marine, in zona Romagnolo, dove i ladri sono riusciti ad entrare dopo aver sfondato uno degli ingressi.

I ladri, almeno tre, sarebbero arrivati nel cuore della notte a bordo della vettura per sfondare la vetrina. Un colpo fulmineo, di cui nessuno si sarebbe accorto, che alla fine ha fruttato un misero bottino.

Come ricostruito con le telecamere uno dei ladri è entrato nel bar per prendere dal registratore di cassa dove ha trovato poche decine di euro. A quel punto i ladri si sono allontanati sul mezzo, con ogni probabilità rubato per l’occasione, facendo perdere le tracce.

Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno raccolto la denuncia e acquisito dalle telecamere del circuito di videosorveglianza le immagini del colpo e altri dettagli che potrebbero rivelarsi utile per le indagini e portare all’identificazione dei responsabili.

Ancora un furto all’ospedale Civico, svaligiati armadietti dipendenti

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. I ladri sono entrati nel reparto di Radioterapia e hanno svaligiato gli armadietti dei dipendenti. Sono stati portati via oggetti personali dei sanitari. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Furto al Sisa di via Laurana, ladri rubano incasso e prosciutti

Furto al supermercato Sisa a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio in via Francesco Laurana a due passi dalla sede dell’Inps e si sono portati via l’incasso di oltre due mila euro e prosciutti crudi interi, forme di parmigiano e diverse bottiglie di alcolici. Almeno un paio di persone dopo aver forzato una porta d’emergenza, si sono intrufolati per ben due volte nei locali del punto vendita. Sul colpo indagano i carabinieri.

Ad accorgersi di quanto successo è stato il primo impiegato arrivato al supermercato, ovvero l’addetto all’ortofrutta, che ha subito notato la porta d’ingresso danneggiata e alcune bottiglie di alcolici abbandonati tra le auto parcheggiate. Pochi minuti dopo sono arrivati il responsabile del supermercato e i militari dell’Arma che hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini riprese dalle telecamere. “Nei video – spiegano dal punto vendita – si vedono agire chiaramente due persone, anche se riteniamo che ci fosse anche un palo all’esterno”.

La prima volta i ladri sarebbero andati dritti verso gli uffici, aprendo arredi e cassetti alla ricerca di contanti. Durante la fuga si sarebbero accorti che l’impianto d’allarme non era entrato in funzione e così sarebbero tornati, intorno alle 3, per completare l’opera. “Hanno fatto avanti e indietro fra i corridoi – continua il responsabile del punto vendita – portando in spalla due prosciutti e alcune forme di Grana. Si saranno sporcati tutti di olio perché le portavano in braccio. Per concludere hanno preso diverse bottiglie amaro alle erbe, vodka, limoncello e altro ancora”.

Una volta arraffato il bottino, i due ladri sono scappati definitivamente facendo perdere le proprie tracce. Davanti all’attività sono state trovate altre bottiglie che gli autori del colpo, forse a causa del passaggio di qualche auto o testimone, avrebbero abbandonato vicino al marciapiede per evitare di essere scoperti. I carabinieri hanno acquisito i video ed eseguito i rilievi, sequestrando per accertamenti la merce lasciata sul posto su cui potrebbero esserci le impronte digitali dei responsabili.