L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Usic Sicilia esprime un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo per il tempestivo e straordinario lavoro investigativo che ha portato, in poche ore, all’individuazione e al fermo del presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina.

In un momento in cui Palermo è scossa da una crescente e preoccupante spirale di violenza, l’efficacia e la rapidità dell’intervento dell’Arma rappresentano un fondamentale presidio di legalità e sicurezza per tutta la comunità.

USIC Sicilia rinnova la sua vicinanza ai cittadini e conferma il proprio sostegno ai colleghi che, ogni giorno, con dedizione e sacrificio, garantiscono l’ordine pubblico in territori sempre più complessi.