L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri prosegue il suo percorso di radicamento e confronto sul territorio siciliano. Una delegazione regionale dell’Usic ha fatto tappa in questi giorni presso la Compagnia di Partinico e la Stazione di Piana degli Albanesi, segnando un nuovo capitolo nelle attività di ascolto dedicate ai militari dell’Arma impegnati quotidianamente nel presidio della sicurezza.

L’iniziativa ha permesso ai rappresentanti sindacali di interfacciarsi direttamente con il personale di ogni ordine e grado. Gli incontri hanno registrato una partecipazione attenta, segno di un interesse sempre più marcato verso temi cruciali per la categoria: dalla tutela legale al benessere dei singoli operatori, fino all’evoluzione normativa che sta ridefinendo il ruolo della rappresentanza sindacale all’interno dell’Arma.

L’Usic Sicilia ha espresso un sentito ringraziamento ai comandanti dei reparti visitati e all’intera scala gerarchica per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata. Il clima di reciproco rispetto e la collaborazione istituzionale hanno infatti favorito un dialogo sereno e proficuo, permettendo ai delegati di raccogliere istanze e testimonianze dirette provenienti dalla linea operativa.

Le istanze raccolte durante la giornata rappresentano per il sindacato una risorsa fondamentale per dare continuità all’azione di tutela sia a livello regionale che nazionale. La risposta dei militari sottolinea una crescente consapevolezza sulla necessità di un sindacato forte e propositivo, capace di agire come interlocutore serio per migliorare le condizioni lavorative di chi garantisce la legalità.

Il confronto avvenuto a Partinico e Piana degli Albanesi conferma, in ultima analisi, l’importanza del sindacato come ponte necessario tra le esigenze operative del servizio e il benessere individuale dei carabinieri, figure centrali per la stabilità del territorio.