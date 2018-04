Come se non bastassero le battaglie fra maggioranza e opposizione e le accuse rivolte all’opposizione di giocare sporco e alla maggioranza di fare marchette e non leggi, ci si mette anche il sistema elttronico di voto all’Ars.

Poco prima delle 13 durante la votazione di un articolo contestato il Presidente Miccichè dichiara bocciato un emendamento ma in aula scoppia il putiferio. Dopo qualche minuto di urla e incomprensioni si scopre che il sistema aveva dato presenti 73 deputati. Una cosa impossibile. A partire da questa legislatura, infatti, i deputati di Sala d’Ercole non sono più 90 ma 70 e dunque non è possibile che ci siano 70 presenti.

Le proteste dell’opposizione servono a verificare che in effettio qualcosa non va così’ il Presidente Miccichè decide di sospendere l’aula. “Ci fermiamo per un’ora – ha detto – diamo il tempo agli uffici di verificare cosa succede e di ripristinare il sistema di conteggio dei voti e noi, nel frattempo, ce ne andiamo a pranzo”.

In un giorno e mezzo di lavori l’Ars non è ancora riuscita ad approvare neanche un terzo della manovra e la maggioranza è stata sconfitta quattro volte. ieri si era registrata una polemica su deputati assenti che risultavano votanti oggi, invece la polemica la lancia la maggioranza contro l’opposizione che giocherebbe sporco.