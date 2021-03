Quattro giorni di caos negli hub vaccinali

Situazione migliorata al quinto giorno

Sotto i gazebo all’esterno solo gli accompagnatori

Appello della regione ai cittadini perché collaborino rispettando regole e appuntamenti

Dopo quattro giorni di caos assoluto migliora la situazione dell’Hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Gazebo aggiuntivi e transenne rendono più fruibile la coda anche se le attese ci sono.

“Nei giorni scorsi abbiamo dovuto far fronte ad una situazione difficile – dice a BlogSicilia Mario La Rocca dirigente generale del Dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato sanità – perché si è diffusa la convinzione che i vaccini non bastassero e la gente veniva anche due ore prima dell’appuntamento. Molti si presentavano con l’intera famiglia al seguito. I ‘fragili’ con tutti i convinti. Abbiamo assistito anche a persone perfettamente sane che sono venute con il medico di famiglia o a dipendenti delle questure convinti di aver aver diritto la vaccino nonostante il lavoro d’ufficio”.

La Rocca lancia un appello e chiede collaborazione “I siciliani ci aiutino rispettando le regole. Ieri solo alla Fiera del Mediterraneo abbiamo somministrato tremila vaccini. Qualche disagio è inevitabile. Certo quello che è successo non va bene. Chiediamo collaborazione rispettando gli orari delle prenotazioni, evitando di portare al seguito familiari che non hanno diritto al vaccino in questa fase o accompagnatori non necessari, evitando i pretendere l’ingresso nei padiglioni d chi non si deve o non si può vaccinare”.

Gli accompagnatori, adesso, vengono fatti attendere sotto appositi gazebo all’esterno. Insoma la situazione migliora ma non è ancora tutto come dovrebbe essere

Gazebo e transenne

“Abbiamo completato la fila di gazebo, quindi abbiamo più spazi al riparo dalla pioggia e dal freddo dove accogliere i cittadini che arrivano per ricevere la dose e i soggetti fragili si trovano all’interno del padiglione 20, tutti seduti, mentre gli accompagnatori i cosiddetti ‘care givers’ sono all’esterno nei gazebo in attesa del loro turno” sostiene Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo sulla situazione nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. “Abbiamo constatato una maggiore collaborazione anche da parte degli utenti i quali sono arrivati nell’ora fissata per l’inoculazione, quelli arrivati in orari diversi sono stati finora meno rispetto ai giorni scorsi – aggiunge – L’appello che ho lanciato è stato accolto e ringrazio tutti, siamo molto soddisfatti anche per l’impegno straordinario del personale sanitario, stamattina abbiamo in postazione 60 medici addetti alle vaccinazioni”.

Stop ai tamponi per maltempo

Il maltempo oggi ha forse aiutato a limitare le code ma ha anche bloccato nell’hub di Palermo lo screening in ‘drive in’ con i tamponi, ma proseguono senza sosta le somministrazione di vaccini ai soggetto fragili e i loro ‘care givers’, over 80, personale sanitario e della scuola.

“Voglio dire grazie a tutti gli operatori sanitari che si stanno prodigando senza sosta – dice ancora La Rocca – è nostro dovere recuperare il rapporto con loro che lavorano senza neanche chiederci quanto li pagheremo e quando lo faremo. In Fiera sonno venuti pure da Termini Imerese per mettersi a disposizione”

Ieri, inoltre, già dalle 17 si sono presentati in coda coloro i quali sperano in dosi residue scongelate e non utilizzate. Si sono creati assembramenti e sono stati chiusi cancelli per riportare ordine prima di riaprire

Il vax day non è per tutti

Per quanto riguarda il vax day di oggi dalla Regione precisano che non si può presentare chiunque e in qualsiasi momento. Solo dalle 18 alle 22 saranno vaccinati senza appuntamento con AstraZeneca solo gli appartenenti alle forze dell’ordine, insegnanti e anziani tra i 70 e i 79 anni senza patologie.