Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Dopo aver constatato gli hub deserti da due giorni ad oggi la regione corre ai ripari. Con l’arrivo dell’estate e la diminuzione del contagio con la conseguente riapertura, la corsa al vaccino ha subito una brusca frenata

A Palermo parte il vaccintour

Medici Usca “in tour” per vaccinare nei paesi del Palermitano. La struttura commissariale aumenta gli sforzi per raggiungere e immunizzare il più alto numero di persone possibile. Una possibile ulteriore risposta alle polemiche sulla riorganizzazione e sulla chiusura degli hub periferici.

Medici Usca in giro comune per comune

Dalla prossima settimana le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), in servizio alla struttura commissariale, andranno comune per comune. È #VacciniTour, la nuova iniziativa dell’Ufficio commissario emergenza Covid Palermo, in collaborazione con i Comuni, per dare nuova linfa alla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di ampliare il più possibile il numero dei vaccinati, con particolare riferimento ai cittadini over 60, una delle fasce meno immunizzate a livello nazionale. #VacciniTour vuole essere un modo di raccogliere l’input del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo di intercettare la popolazione non vaccinata andandola a cercare, ma anche la strada per rendere la campagna vaccinale sempre più a chilometro zero, com’è nelle intenzioni della Regione Siciliana, con sforzi congiunti di tutte e tre le strutture per l’emergenza Covid di Palermo, Catania e Messina.

Le speranze del Commissari Costa

“L’estate dovrà essere la stagione delle mille possibilità a livello vaccinale – spiega il commissario Covid di Palermo Renato Costa -. Dobbiamo avvicinare le persone al vaccino, semplificare al massimo le procedure. Molti sono ancora spaventati delle file all’hub: non c’è motivo. Abbiamo abbattuto le attese, riducendole a pochi minuti. Nonostante questo, proprio perché l’estate allontana le persone dall’hub, vogliamo essere noi ad avvicinarci a loro, proponendo anche un’altra soluzione: quella dell’hub itinerante per vaccinare a domicilio. Lo abbiamo già fatto con i senzatetto e le periferie. Lo faremo ora con i paesi, con i ristoranti, le aziende, gli stabilimenti balneari, i supermercati. I nostri medici sono pronti a coprire palmo a palmo l’intera provincia”.

Le tappe del #vaccintour

Le prime tappe del #VacciniTour saranno martedì 6 luglio a Trappeto, mercoledì 7 ad Altofonte e giovedì 8 a Roccapalumba. Se ne occuperanno le squadre Usca dei medici vaccinatori, in servizio alla struttura commissariale. Le stesse che, finora, oltre a prendersi cura dei pazienti Covid lavorando dall’hub della Fiera del Mediterraneo, hanno eseguito circa 1600 somministrazioni nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi” e 8000 vaccinazioni domiciliari. Sommate alle 401mila inoculazioni eseguite da febbraio a luglio nel solo hub della Fiera del Mediterraneo, rappresentano il 10,5% del totale delle somministrazioni di vaccino in Sicilia, pari a 3.901.000.

Da oggi, inoltre, sono attivi i due info point della struttura commissariale in via Ruggero Settimo (angolo via Magliocco) e a Mondello, per dare informazioni ma anche per prenotare il vaccino all’hub della Fiera del Mediterraneo.