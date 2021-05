Venti punti di somministrazione che garantiscono circa il 60% delle vaccinazioni effettuate in città e provincia, ma l’Asp di Palermo potenzia ulteriormente “l’offerta” organizzando una serie di iniziative che vedranno pienamente impegnati gli operatori dell’Azienda sanitaria nelle Isole di Ustica e Lampedusa, ma anche nei Comuni montani. L’esperienza del Drive In alla “Casa del Sole” si è rivelata vincente e adesso l’Asp ne organizza anche due in provincia a: Carini e Termini Imerese. In programma nel fine settimana anche un programma di vaccinazioni straordinarie a Monreale, dove circa mille cittadini riceveranno le dosi nella Chiesa di San Gaetano.

La campagna vaccinale nelle isole minori

Vicina alla conclusione la prima fase della vaccinazione di massa nelle isole di Ustica e Lampedusa. Da questa mattina i medici dell’Asp sono impegnati ad Ustica nella somministrazione di 560 dosi (che si aggiungono alle 510, già, inoculate in precedenza.). Per 120 utenti si completerà il ciclo, così come per i 90 che verranno vaccinati con il monodose Janssen. Gli operatori dell’Azienda sanitaria rimarranno ad Ustica fino a sabato.

Da domani (venerdì 14) a mercoledì 19 maggio 10 medici, 5 infermieri e 4 operatori informatici saranno impegnati nel Poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa nelle attività di vaccinazione. Saranno coinvolte circa 1.800 cittadini dell’Isola. La prossima settimana, le Pelagie potranno contare su 5.200 cittadini (3.400 sono già stati vaccinati) che avranno ricevuto almeno una dose di siero.

Torna il Drive In alla Casa del Sole

Torna da domani (venerdì 14) a domenica (ore 8-20) il Drive In alla Casa del Sole di Palermo, riservato ad over 80 e fragili. Gli utenti riceveranno la vaccinazione rimanendo sempre seduti in auto. Sempre da domani a domenica, è in programma, per la prima volta, anche un Drive In a Carini (ore 8-20). Nella Zona Industriale di via Don Luigi Sturzo verranno vaccinati gli over 80 e gli invalidi/disabili. Altro Drive In, ma nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 (ore 8-20) anche a Termini Imerese. In Largo Mercato Ittico verranno vaccinati a bordo delle autovetture over 80 e fragili.

Mille prenotati per il fine settimana a Monreale

La Chiesa di San Gaetano a Monreale sarà trasformata da domani a domenica (ore 9-18) in un Centro vaccinale. I medici dell’Asp insieme ai Medici di Medicina Generale con il supporto di farmacisti ed infermieri locali (che si sono resi disponibili all’invito del Sindaco, Alberto Arcidiacono) garantiranno circa 1.000 somministrazioni, in base ad una preregistrazione curata dall’Amministrazione comunale di Monreale. I cittadini dovranno recarsi nella struttura nel giorno e nell’orario indicato dallo staff del Sindaco che ha curato l’organizzazione.

Parte la campagna nei piccoli centri montani

Grazie al supporto dell’Esercito, già al fianco dell’Asp in tante altre attività di vaccinazione, prenderà il via un intenso programma che coinvolgerà, da sabato a lunedì 17 maggio, 10 Comuni montani della provincia di Palermo. Si tratta di Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito, Giuliana, Campofelice di Fitalia, Santa Cristina Gela, Scillato e Sclafani Bagni.

Open day da domani dalle 8 alle 20

Tutti gli Hub ed i Centri di somministrazione di Palermo e provincia dell’Asp (complessivamente 20) saranno aperti ogni giorno, dalle ore 8 alle 20, garantendo la vaccinazione agli aventi diritto anche senza prenotazione.