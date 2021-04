“Al momento in Sicilia sono state somministrate 972 mila dosi vaccini“. Il bilancio lo fa il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che coglie anche l’occasione per lanciare una serie di allarmi ed un’altra lunga serie di strali.

Serve coraggio per isole covid free con le vaccinazioni dedicate dopo gli anziani

“In Sicilia la morte dei 5 concittadini dopo avere fatto il vaccino Astrazeneca ha creato una psicosi, c’è un clima di paura immotivato, bisogna neutralizzarlo”. Così a Sky il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo a una domanda sui ritardi nella somministrazione dei vaccini agli over80. “Quando il generale Figliuolo è venuto in Sicilia, noi eravamo tra le prime tre per vaccini – ha aggiunto Musumeci – Avendo avuto 5 morti dopo la somministrazione di Astrazeneca, e io sono tra quelli che sostengono che fare Astrazeneca è più sicuro rispetto a non fare il vaccino, in Sicilia si è creata la psicosi. Noi siamo in condizione di potere dare vaccino alla parte rimanente degli ultra 80enni, purtroppo c’è un rifiuto. Ma abbiamo messo in campo un sistema per coinvolgerli”.

Non privilegi ma bisogna avere il coraggio di dar vita a isole Covid free

“Qui nessuno cerca privilegi, ma chiediamo di potere verificare su scala nazionale dove è possibile intervenire per mettere al sicuro chi affronta disagi enormi. La verità è che il sistema è andato in tilt, aspettiamo centinaia di migliaia di vaccini promessi, un’attesa è estenuante. C’è una disastrosa paralisi”. Così a SkyTg24 il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sul no all’ipotesi isole Covid free. Musumeci ha aggiunto: “Tutte le Regioni che hanno isole sostengono la tesi Covid free, per la consapevolezza di mettere così al sicuro almeno una piccola fascia di popolazione”. “Se Roma ritiene di no, ci allineeremo – ha concluso il Governatore – perché non vogliamo apparire tra quelli che fanno fughe in avanti”.

Si alla priorità agli anziani

“Sono convinto che bisogna continuare a procedere col dato anagrafico, perché chi è più giovane è meno esposto. Il problema non è quello delle categorie, che crea frizioni e inspiegabili gelosie, noi abbiamo bisogno di andare dalla popolazione più anziana a scendere”.

Razza miglior assessore di sempre

“Ruggero Razza è stato fra i migliori assessori che la Sicilia ha avuto in 75 anni, questa è l’unica certezza. In una terra come la nostra, Razza ha dato lezioni di stile istituzionale, si è dimesso dopo mezz’ora per una frase infelice”. Così a Sky il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo a una domanda sull’inchiesta della Procura di Trapani, poi passata per competenza a Palermo, sui presunti dati falsi Covid trasmessi all’Iss. Sulla frase di Razza, ‘spalmiamo i morti’, finita nelle intercettazioni dell’inchiesta, Musumeci ha aggiunto: “E’ una frase da criminale? Da mafioso? Certo, è stata frase infelice. Lasciamo lavorare i magistrati: se qualcuno ha sbagliato pagherà, se qualcuno non ha sbagliato in tanti dovranno dare delle scuse”.