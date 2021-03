Sono quasi 25mila i soggetti fragili che si sono prenotati per il vaccino

Riaprono gli Hub vaccinali rimasti chiusi ieri

Nasce la lista dei disponibili al vaccino anche se non in priorità

Saranno chiamati in caso di vaccini in eccesso a fine giornata

Si comincia da Messina, ecco come candidarsi

Parte da Messina l’applicazione delle nuove disposizioni del Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 che ha emanato due giorni fa la circolare sull’utilizzo di eventuali dosi in eccesso a fine giornata vaccinale. Disposizioni che evitano i furbetti ma consentono la vaccinazione anche fuori target in caso di rinuncia e dunque di dosi che andrebbero, diversamente, buttate via.

Lista delle ‘riserve’ a Messina

Ha riscosso ampio e immediato consenso da parte dei cittadini di Messina e provincia l’iniziativa del commissario per l’Emergenza covid19 nella provincia Alberto Firenze di creare un elenco “speciale” di utenti che desiderano ricevere il vaccino Pfizer nel caso in cui a fine giornata avanzino dosi non utilizzabili per le categorie prenotate aventi diritto.

Duemila richieste di inserimento in lista

Ieri sera, poche ore dopo l’apertura dell’indirizzo email vaccini.fiera@asp.messina.it e la diffusione della comunicazione alla stampa, sono pervenute oltre 2mila richieste. L’indirizzo dunque è stato chiuso in via temporanea perché naturalmente non sarà possibile soddisfare così tanti utenti, che comunque potranno prenotarsi, in base alla categoria di appartenenza non appena sarà il loro turno, sulla piattaforma nazionale o al numero verde per accedere alla vaccinazione. Nel ringraziare la cittadinanza per l’adesione massiccia di ieri al fine di ottimizzare le somministrazioni Pfizer, i cittadini sono invitati a monitorare la pagina Facebook ufficiale per eventuali novità sulle dosi in eccesso. “L’enorme flusso di ieri – commenta Firenze – è una preziosa testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale”.

Come prenotarsi per la lista delle riserve

Da ieri ogni cittadino che desidera essere vaccinato con Pfizer pur essendo fuori target potrà inviare una semplice richiesta via email all’indirizzo vaccini.fiera@asp.messina.it indicando nome, cognome, data di nascita, domicilio, numero tessera sanitaria, numero telefonico e l’indicazione della categoria di appartenenza come di seguito riportate: categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave). Categoria 2: persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Categoria 3: persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Categoria 4: persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Categoria 5: resto della popolazione di età <60 anni. Dunque l’Ufficio commissariale stilerà un elenco speciale delle persone che manderanno l’istanza così da utilizzare al massimo le fiale Pfizer, sempre nel rispetto della priorità per categoria fermo restando la reperibilità della persona a presentarsi per ricevere la dose, senza che essa possa andare sprecata.

Ieri lo stop

Intanto riparte oggi l’Hub nella Fiera di Messina, fermo per tutta la giornata di ieri a causa dello stop nazionale di Astrazeneca. Si riparte con le prenotazioni dei soggetti cosiddetti “vulnerabili” che soffrono di malattie e disturbi gravi quindi considerati fragili con priorità e destinati a ricevere il vaccino Pfizer.