Covid19, la Sicilia si tinge di rosso e intanto 20mila vulnerabili prenotati per il vaccino

Manlio Viola

16/03/2021

Altre due zone rosse dichiarate in Sicilia Diventano sei le aree interdette Intanto prenotati 20mila vaccini per le persone vulnerabili Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Sciacca, in provincia di Agrigento, e di Regalbuto, in provincia di Enna. Con quelle di ieri diventano sei L’ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 18 marzo, e sarà valida fino al 30 marzo compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp. Si aggiungono alle 4 zone rosse dichiarate ieri: Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palme di Montechiaro Intanto 20mila soggetti fragili prenotati oggi per il vaccino Oggi in Sicilia prenotati oltre 20.000 vaccini da “soggetti vulnerabili”, fanno sapere da Poste Italiane. A seguito della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, Poste Italiane precisa che i cittadini rientranti nel target 70-79 anni, appartenenti a codici di esenzione specifici ovvero ad aree patologiche individuate da appositi elenchi, che si sono prenotati nei giorni scorsi non possono, al momento, procedere a modificare la registrazione, così come richiesto dalle istituzioni. In attesa di nuove indicazioni dell’AIFA, si consiglia di attendere eventuali comunicazioni dell’autorità sanitaria regionale. Per ulteriori informazioni urgenti occorre rivolgersi all’Asp di competenza, attraverso le mail dedicate e diffuse dall’ufficio stampa della regione : Agrigento (alfonso.cavaleri@aspag.it); Caltanissetta (vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it); Catania (vaccino.covid@aspct.it); Enna (comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it); Messina (prenotazioni.anomalie@asp.messina.it); Palermo (help.vaccinifiera@asppalermo.org); Ragusa (team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it); Siracusa (vaccinazionecovid@asp.sr.it); Trapani (vaccinicovid@asptrapani.it). Da Poste forniscono, poi, una serie di ulteriori indicazioni utili Si invitano, altresì, gli appartenenti alla categoria “estremamente vulnerabili” che – pur non avendo effettuato alcuna prenotazione – riscontrino problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della registrazione, ad aprire una segnalazione contattando il call-center al numero verde 800.00.99.66 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche sulle liste.

