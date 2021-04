L'Open week end

Vaccini anti-Covid anche alla Casa del Sole, a Palermo

Un 80enne è il primo vaccinato di oggi nella struttura

Somministrazioni oggi e domani fino alle 20, come negli altri hub

Iniziano le somministrazioni del vaccino alla Casa del Sole, a Palermo. Questa mattina i primi cittadini hanno potuto ricevere l’inoculazione. I vaccini si possono ricevere anche senza prenotazione, nell’ambito della campagna avviata dalla regione a partire da giovedì scorso.

Un pensionato di 80 anni il primo vaccinato

Giuseppe, 80 anni, pensionato “dell’acquedotto” residente a San Martino delle Scale, si è presentato puntuale alle 8 all’apertura dei cancelli della Casa del Sole di Palermo per il primo Drive-In organizzato dall’Asp. Accompagnato dal genero, Giovanni, e aiutato dal personale dedicato all’accoglienza ha compilato i moduli e risposto alle domande dei medici per l’anamnesi. Poi, rimanendo sempre seduto a bordo dell’auto, ha ricevuto la dose del vaccino Pfizer. “Ancora non avevo prenotato la vaccinazione – racconta – mio genero ha letto dell’iniziativa del Drive in sul sito dell’Asp e abbiamo sfruttato l’opportunità per vaccinarmi”.

Le somministrazioni fino alle 20

Dopo la somministrazione della dose, gli utenti, rimanendo sempre a bordo dell’auto, vengono indirizzati in un’area dedicata per il tempo di osservazione di 15-20 minuti. Poi ricevono il certificato con la data della seconda somministrazione e possono andare via. Stesso percorso anche per una coppia di anziani, lui 94 anni e lei 88, che accompagnati dal figlio si sono vaccinati, sempre al Drive In della Casa del Sole. L’organizzazione, voluta dalla direzione generale dell’Asp, sarà attiva fino alle ore 20 e domani (domenica 25 aprile) dalle 8 alle 20. Il Drive In è dedicato agli Over 80 (compresa l’intera classe di nascita 1941) che, senza prenotazione, possono vaccinarsi rimanendo sempre seduti in auto.

Cosa fare per ricevere il vaccino

Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento per ricevere la prima dose del vaccino. Il personale dedicato all’accoglienza distribuisce i moduli da compilare. Moduli che possono anche essere scaricati dal sito internet dell’Asp all’indirizzo: http://www.asppalermo.org/copertina.asp.

L’Open week end

Le porte degli hub sono aperte da giovedì 22 aprile in tutti i centri dell’Asp di Palermo agli Over 80, che potranno vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa, già in vigore all’Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo, si estende ad altre 10 strutture di città e provincia dell’Azienda sanitaria del capoluogo.I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe di nascita 1941) potranno recarsi direttamente nel centro di vaccinazione più vicino. Il personale medico effettuerà la valutazione e compilerà la scheda di anamnesi.