Vaccinazione per gli over 80 e la fascia da

Porte aperte da domani (giovedì 22 aprile) in tutti i centri dell’Asp di Palermo agli Over 80 , che potranno vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa, già in vigore all’Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo , si estende ad altre 10 strutture di città e provincia dell’ Azienda sanitaria del capoluogo.

I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe di nascita 1941) potranno recarsi direttamente nel centro di vaccinazione più vicino, muniti di documento di identità e tessera sanitaria, per ricevere la somministrazione del vaccino (Pfizer o Moderna). Il personale medico effettuerà la valutazione e compilerà la scheda di anamnesi.

Qualora fosse possibile, si invita a scaricare la documentazione dal sito internet dell’Asp di Palermo ( http://www.asppalermo.org/ copertina.asp ), in alternativa Autocertificazione, Informativa e consenso al trattamento dei dati e consenso informato alla somministrazione del vaccino saranno forniti dal personale della struttura.

“L’invito pressante che rivolgiamo ai nostri anziani è di vaccinarsi – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – non ci sarà bisogno della prenotazione, ma basterà recarsi direttamente in una delle 11 strutture dislocate in maniera capillare anche in provincia per ricevere la prima dose di Pfizer o Moderna. Se l’anziano ha difficoltà motorie, ma trasportabile in auto, il personale medico ed infermieristico raggiungerà direttamente la persona da vaccinare nella strada adiacente il centro dell’Asp: l’anziano rimarrà seduto in auto dove riceverà la dose (in modalità drive in, ndr), poi, insieme al personale della struttura, attenderà il tempo necessario richiesto dopo l’inoculazione. Il vaccino è l’unica soluzione all’epidemia e lo è ancor di più per i nostri anziani che dobbiamo proteggere dal virus”.

La campagna di vaccinazione a favore degli Over 80 vede pienamente coinvolti anche i Medici di medicina generale che possono somministrare le dosi sia al domicilio dell’assistito (che rientra nel target nazionale), nel proprio studio o in una delle strutture dell’Asp. Impegnati nelle vaccinazioni domiciliari agli Over 80 non trasportabili ci sono pure i medici delle USCA.

“C’è la massima disponibilità ad attivare occasionalmente per gli Over 80 – hanno concluso Faraoni e Costa – linee di vaccinazione in centri sociali anche in collaborazione con i Sindaci del territorio e con i Medici di Medicina Generale e di Continuità assistenziale”.

Da domani (giovedì 22 aprile) a domenica è nuovamente in programma anche l’Open day con Astra Zeneca rivolto a tutti cittadini (non fragili) compresi nella fascia di età 60-79 anni. Potranno recarsi nelle strutture dedicate di Palermo e provincia, senza prenotazione, per ricevere la somministrazione del vaccino.

Qui di seguito i centri dedicati alle due iniziative.