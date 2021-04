Sono 1.288 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.049 tamponi processati, con una incidenza che resta di poco superiore al 4,4%. La Regione oggi è al terzo posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 con un aumento di 289 casi. I guariti oggi sono 989.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.456, 21 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 182, 2 in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede balzare prepotentemente in testa Catania con 517 casi seguita, però, sempre da Palermo conta con 298, poi Caltanissetta 110, Messina e Siracusa con 98 per ciascuna provincia, Agrigento 90, Trapani 43, Enna 27, Ragusa 7.

Crollano le vaccinazioni

Gli hub vaccinali siciliani si svuotano di nuovo e la Regione tenta di correre ai ripari. Ieri l’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto sostanzialmente vuoto, praticamente senza utenti. Pochissime, infatti, le persone che sono andate nel centro per ricevere la dose di vaccino anti-covid. Molti dei presenti hanno atteso pochissimi minuti per la seconda dose di Pfizer.

Torna l’open week-end vaccinale con un giorno in più

Visto il successo di vaccinazioni nello scorso fine settimana, ritorna in Sicilia l’Open weekend e rilancia con un giorno in più. L’iniziativa voluta dal governo Musumeci ha l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell’Isola: alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani (giovedì). Negli Hub e Centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi – con il siero AstraZeneca – per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province.

La psicosi del vaccino

Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, ha sottolineato: “La verità è che si è innescata la psicosi da AstraZeneca perché in Sicilia si sono registrate alcune vittime a causa delle trombosi ma ancora deve essere dimostrato il nesso con la vaccinazione e non va affatto bene. Abbiamo avuto un’eccezionale risposta dall’Open week end appena passato, ma temo che il prossimo fine settimana andrà diversamente, nel senso che non ci sarà tanta gente”.