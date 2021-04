Controtendenza dopo il weekend

Torna l’open week-end vaccinale

Ieri poche persone hanno atteso per seconda dose Pfizer

Vaccini liberi e senza prenotazione per gli over 60

Nuovo appello alla vaccinazione

Gli hub vaccinali siciliani si svuotano di nuovo e la regione tenta di correre ai ripari.

Torna l’open week-end vaccinale con un giorno in più

Visto il successo di vaccinazioni nello scorso fine settimana, ritorna in Sicilia l’Open weekend e rilancia con un giorno in più. L’iniziativa voluta dal governo Musumeci ha l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell’Isola: alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani (giovedì). Negli Hub e Centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi – con il siero AstraZeneca – per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province.

Ieri il crollo delle vaccinazioni

Ieri l’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto sostanzialmente vuoto, praticamente senza utenti. Pochissime, infatti, le persone che sono andate nel centro per ricevere la dose di vaccino anti-covid. Molti dei presenti hanno atteso pochissimi minuti per la seconda dose di Pfizer.

Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, ha sottolineato: “La verità è che si è innescata la psicosi da AstraZeneca perché in Sicilia si sono registrate alcune vittime a causa delle trombosi ma ancora deve essere dimostrato il nesso con la vaccinazione e non va affatto bene. Abbiamo avuto un’eccezionale risposta dall’Open week end appena passato, ma temo che il prossimo fine settimana andrà diversamente, nel senso che non ci sarà tanta gente”.

La Rocca lancia un nuovo appello alla vaccinazione

La Rocca, tuttavia, torna a lanciare un appello ai cittadini a vaccinarsi: “Forse i siciliani non hanno compreso che se non ci vacciniamo tutti subito prima o poi prenderemo il Covid, visti anche i numeri di questi giorni. Dobbiamo prendere esempio dagli inglesi, che hanno fatto AstraZeneca e adesso hanno potuto riaprire tutto. È inutile e controproducente continuare a scappare dal vaccino”.

A rilanciare la possibilità di vaccinazioni a tappeto è il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa: “Non c’è bisogno di prenotazione, invito i cittadini che sono in target a venire in Fiera, li vacciniamo subito senza la necessità di prenotare. Vaccinarsi è indispensabile”.