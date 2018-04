Oggi 19 aprile al liceo Benedetto Croce a Palermo

Oggi giovedì 19 aprile, dal primo pomeriggio, nell’ambito della della manifestazione internazionale March for Science 2018, Arcigay Palermo con il Progetto PrevenGo, in collaborazione con Anlaids Sicilia e Stop TB Italia Onlus sezione Sicilia, terrà un convegno su prevenzione e vaccini presso il Liceo Statale “Benedetto Croce”di Palermo, in via Benfratelli, 4.

Nel corso dell’incontro volontari, operatori e medici del progetto PrevenGo di ArciGay Palermo offriranno la possibilità di effettuare test rapidi gratuiti ed anonimi per HIV sifilide ed epatite C.

Questo il programma:

ore 15:30 – benvenuto

Simonetta Calafiore (Preside Liceo Croce Palermo)

Martina Oddo (coordinatrice March for Science Palermo)

ore 15:45 – apertura dei lavori

Vincenzo Pernice docente, ricercatore pastafariano

Nicola Casuccio ASP 6 Palermo, direttore UOC di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva

ore 16:00 – La salute ed i comportamenti a rischio

Tullio Prestileo

ARNAS Ospedale Civico Palermo dirigente medico Malattie Infettive e Medicina per le popolazioni migranti e vulnerabili

ore 16:30 – I vaccini tra storia fatti e misfatti

Francesco Vitale

Università degli Studi di Palermo Presidente Scuola di Medicina

ore 17:00 – La Prevenzione e la Scuola

Sebastiana Salerno

docente, responsabile Progetto Scuola ANLAIDS Sicilia

ore 17:30 – La prevenzione dal punto di vista di un Pirata

Gianpiero Agueci

Presidente Associazione Pirati Pastafariani Palermitani

ore 18:00 – PrevenGo: informazione e prevenzione a Palermo, Trapani e Agrigento

Ana Maria Vasile,

Presidente di Arcigay Palermo, Coordinatrice del progetto PrevenGo

ore 18:30 – discussione, comunicazioni e conclusioni