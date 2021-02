Tutti insieme appassionatamente assembrati in attesa del vaccino. E’ la scena a cui si assiste a Villa delle Ginestre a Palermo. In coda in attesa del vaccino ci sono i carabinieri, i sanitari, gli operatori sanitari, gli psicologi e gli ultraottantenni.

“Non c’è nessun filtro. Gli anziani sono costretti a stare in piedi attendendo il loro turno. Siamo tutti ammassati. Possibile che non si riesca ad organizzare un servizio migliore – dicono alcuni sanitari in coda – Possibile che non ci sia un altro modo per gestire la vaccinazione di massa. sembra tutto surreale. Serve il distanziamento e poi ci troviamo tutti qui ammassati in attesa del nostro turno”.

La situazione potrebbe migliorare domani con l’apertura del nuovo centro di vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo.