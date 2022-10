Marianna e Concetta, entrambe di 98 anni, hanno ricevuto nelle rispettive abitazioni questa mattina a Blufi la 4^ dose del vaccino anticovid bivalente adattato alle varianti virali Omicron BA4 e BA5.

E’ stata l’equipe itinerante dell’Asp di Palermo a somministrare le dosi in occasione dell’Open Day organizzato nel centro madonita in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Somministrazione di presenza, invece, all’interno del Villaggio della Salute in Piazza Municipio per la 95enne Concetta.

Gli esami a Blufi

Nel paese, che conta meno di 900 abitanti, sono state complessivamente 105 le prestazioni erogate: somministrate 50 vaccinazioni, di cui 41 anticovid (comprese 17 domiciliari) e 9 tradizionali (tra obbligatorie e raccomandate), mentre sono stati 39 gli esami relativi agli screening oncologici di cui 11 mammografie, 10 HPV Test e distribuiti 18 Sof Test. Lo sportello amministrativo ha “esitato”, infine, 16 richieste tra cambio medico e duplicati di tessere sanitari.

Sabato prossimo, 22 ottobre, l’Open Day Itinerante dell’Asp farà tappa a Godrano. Intanto domani (domenica 16 ottobre) nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Asp di Palermo in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno, le donne di età compresa tra 50 e 69 anni avranno l’opportunità – dalle 8.30 alle 13.30 – di effettuare la mammografia gratuitamente e con accesso diretto a Villa delle Ginestre (Via Castellana 145 a Palermo) ed all’Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone (via Don Colletto 25).

Gli esami

E’ stato distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Allestito un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare con i nuovi vaccini bivalenti adattati alle varianti virali Omicron BA4 e BA5) e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.