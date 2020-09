Le polemiche, gli attacchi anche feroci, le proteste, i gruppi su Facebook hanno provocato i primi effetti. L’amministrazione comunale sta cancellando le strisce blu dei parcheggi.

Troppo stretto lo spazio per le piste e i parcheggi. Se ne sono accorti dopo avere creato lunghe code in questi giorni nelle strade dove sono spuntate le piste ciclabili nella zona di via Leopardi, via Villafranca e nella zona di Villa Sperlinga.

E così si alla fine è arrivata la decisione di creare nuovo spazio alle auto per evitare gli ingorghi che hanno provocato tante proteste nei residenti.

L’assessore alla mobilità Giusto Catania aveva scritto su Facebook di avere pazienza e attendere la fine degli interventi. Però le proteste hanno fatto cambiare idea. “A tutti quelli che, che in questi giorni, si stanno esprimendo sulla pista ciclabile in fase di realizzazione, chiederei di aspettare almeno che l’intervento sia completo (segnaletica, dissuasori, cicloparcheggi…) prima di esprimere giudizi definitivi. – ha scritto Giusto Catania – Riuscite ad avere ancora qualche settimana di pazienza? In questo momento state commentando un cantiere, non una pista ciclabile. Comprereste un’automobile quando si conosce solo la forma della scocca? Sarò disponibile ad un confronto pubblico sulla pista ciclabile quando l’intervento sarà finito”.