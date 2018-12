tra loro anche palazzo abatellis di palermo

“Vale un Viaggio”, editore Cinquesensi, è il secondo titolo di una collana dedicata alle bellezze nascoste dell’Italia. È un’opera originale che fa forza sul valore della parola scritta e delle immagini stampate. Originale perché la giornalista e critica Beba Marsano percorre nuovamente da Nord e Sud il nostro Paese proponendo al lettore 101 inconsueti: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti minori, cicli di affreschi, chiese e basiliche, collezioni private, piazze e scorci intesi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico, infine angoli e prospettive naturalistiche di sorprendente bellezza.

Vale un Viaggio è originale perché unisce l’utilità di una guida di resoconti di viaggio alla godibilità di un testo antologico di divulgazione critica, un modello di divulgazione culturale che mette in relazione argomenti, periodi, generi diversi legati da una comune valenza estetica e qualitativa. Il risultato è una grande mostra che svela luoghi artisticamente preziosi, nella trasversalità di periodi storici diversi, attraverso tutte le regioni italiane.

“L’Italia è un giacimento inesauribile di tesori sommersi. – afferma l’autrice Beba Marsano-Non nella sola provincia, ma nelle stesse città d’arte, ricche di meraviglie sottotraccia messe in ombra da un patrimonio monumentale spesso troppo ingombrante. Questo libro, secondo della serie “Vale un viaggio”, ne riunisce altre 101. Un’antologia di nuove sorprese, viatico buono per un viaggio in un Paese insospettabilmente esotico. Da (ri)scoprire in nome del prodigio della Bellezza”.

Sono 7 le meraviglie da scoprire in Sicilia suggerite da “Vale un viaggio”. Eccole:

Palermo, Palazzo Abatellis

Aidone, Museo archeologico di Aidone

Bagheria, Museo Guttuso

Messina, I Caravaggio del Museo regionale di Messina

Noto, Mosaici di Villa del Tellaro

Palazzolo Acreide, Museo dei viaggiatori in Sicilia

Siracusa, Storie delle Genesi