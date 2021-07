Vuole portare avanti le battaglie ambientaliste

Il deputato regionale Valentina Palmeri passa al Gruppo Misto all’Ars. “Dopo attenta valutazione – sottolinea – ho deciso di passare al gruppo misto e continuare a portare avanti, come Verdi-Europa Verde, le mie battaglie di sempre: la difesa dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, che, insieme all’ascolto del territorio e delle fasce deboli, saranno sempre il mio faro”.

“Scelta obbligata”

Continua il deputato regionale ormai ex Attiva Sicilia: “Nonostante il lungo percorso condiviso con i miei colleghi, per i quali ho sempre nutrito e nutro stima ed affetto, ritengo che la mia scelta sia obbligata. Intendo continuare un percorso con quanti finora hanno condiviso punti e obiettivi di vero cambiamento per la Sicilia”.

Gruppo Attiva Sicilia all’Ars scende a 4

Con l’addio di Palmeri il gruppo di Attiva Sicilia scende a quattro componenti. Rimangono Sergio Tancredi, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo ed Angela Foti. Ieri Palmeri si era astenuta sul ddl Edilizia e aveva votato contro la norma stralciata dell”articolo 20″, approvato da Sala d’Ercole, che prevede una sorta di ‘mini-sanatoria’ per le costruzioni realizzate in aree sottoposte a inedificabilità relativa.