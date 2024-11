Il Consiglio di amministrazione dell’associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che si è riunito stamane, ha deliberato di affidare l’incarico di direttore, per il triennio 2025-27, a Valerio Santoro che dal ’99 cura l’associazione culturale La Pirandelliana. Cinquantadue anni, di Caserta, Santoro succede a Pamela Villoresi che non ha ripresentato la propria candidatura.

La scelta

La scelta del Cda è avvenuta dopo una ulteriore valutazione di tutte le manifestazioni di interesse avanzate, e in particolare di quelle che avevano superato un primo vaglio tecnico-culturale del Consiglio stesso, con il supporto e la consulenza del maestro Piero Maccarinelli, incaricato nella seduta di Consiglio del 17 luglio scorso. Quattro i candidati nella rosa finale di valutazione – ascoltati separatamente – redatta il 18 settembre scorso: oltre a Santoro, Alfio Scuderi, Luca Lazzareschi e un candidato il cui nome non è stato reso noto.

Il consiglio di indirizzo del Massimo

Si è ufficialmente insediato nel corso della seduta di oggi il nuovo Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. Sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco Roberto Lagalla.

Le parole di Lagalla

“All’avvocato Federico Ferina, al docente e avvocato Daniele Anselmo, al giornalista e direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino e all’imprenditrice Marcella Cannariato rivolgo il mio più sentito augurio di buon lavoro”, dice Lagalla.

“Nel corso della seduta i nuovi componenti sono stati aggiornati sul periodo di gestione amministrativa del Teatro, avvenuto sotto la responsabilità della presidenza e del direttore esecutivo Artioli, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno dimostrati in questo momento. Contestualmente, secondo quanto previsto dallo statuto, sono state avviate le procedure per la designazione del nuovo sovrintendente che avverrà nel corso della prossima seduta. In quella data il Consiglio di indirizzo designerà il nome del nuovo sovrintendente da sottoporre al Ministero della Cultura”.

