presentazione entro il 26 giugno

L’Amministrazione Comunale di Palermo, al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza turistica in città, riducendo la pressione sul centro storico e valorizzando porzioni di territorio alternative ai soliti itinerari turistico-culturali e al fine di esplorare nuovi luoghi meno conosciuti, intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare soggetti terzi qualificati, cui affidare, sulla base di apposita graduatoria, progetti di turismo sostenibile rivolti prevalentemente alle periferie urbane.

Pertanto è stato pubblicato un Avviso avente per oggetto – “Manifestazione di interesse: Dal Centro alle Periferie – Percorsi di turismo esperienziale per la conoscenza e valorizzazione turistica del territorio cittadino, con particolare riferimento alle periferie”- identificativo n. A00069, reperibile al seguente link:

https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action¤tFrame=7&codice=A00069

Le proposte, presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/06/2019.